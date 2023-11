De regreso a los emparrillados

Frisco, EU

Los Cowboys de Dallas firmaron al wide receiver Martavis Bryant para su escuadra de prácticas el miércoles, poniendo fin a la ausencia en la NFL para un jugador que ha sido suspendido tres veces.

La última vez que Bryant jugó fue en 2018 con los Raiders, antes de que se mudaran de Oakland a Las Vegas. Fue suspendido indefinidamente por violaciones de abuso de sustancias a finales de esa temporada.

El jugador de 31 años fue una selección de cuarta ronda de Pittsburgh en 2014 y pasó cuatro años con los Steelers, incluyendo cuando fue suspendido por toda la temporada de 2016.

Bryant pasó tiempo en la CFL y recientemente la XFL antes de firmar con los Cowboys después de una prueba con el equipo una vez que fue reinstalado en la NFL por el comisionado Roger Goodell.

"Sé que tengo 31 años, pero sigo siendo rápido, todavía soy grande y quiero jugar", dijo Bryant. "No he perdido nada. Sé que hay muchos que dudan allá afuera. Es más un tema de demostrarme a mí mismo que todavía puedo jugar".

Bryant anotó ocho touchdowns con Pittsburgh como novato, después estableció el mejor registro de su carrera con 765 yardas por recepción y seis anotaciones en 11 partidos una temporada después de cumplir su primera suspensión, una de cuatro juegos.

Después de perder toda la campaña de 2016, Bryant logró 603 yardas y tres anotaciones con los Steelers en 2017 antes de participar ocho juegos con los Raiders en 2018.

"He pasado por muchas cosas en estos últimos años en las que no he jugado", dijo Bryant. "Deprimirme y querer dejar el fútbol americano. Pero al final del día, tuve que mirarme en el espejo y enfrentarme a mis propios demonios".

Bryant se une a un grupo encabezado por CeeDee Lamb, quien tiene tres partidos consecutivos con 100 yardas para ser el quinto lugar en la NFL en yardas con 824, Brandin Cooks, una adquisición de la temporada baja vía un intercambio, quien estaba en la misma generación de draft con Bryant.