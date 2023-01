Puede perder pierna si no se somete a cirugía

SU HISTORIA

Ariadna habló con EL MAÑANA, explicando que el dolor comenzó en mayo del año pasado, pero no le dio importancia, pensando que no era nada, pero para septiembre ya cojeaba y no podía caminar al 100 por ciento.

Agregó que estaba asistiendo a la preparatoria y trabajaba poniendo uñas, pero ahora todas sus actividades se han frenado, a tal grado de no poder cuidar a sus dos hijos pequeños.

Señaló que al serle diagnosticado el tumor cancerígeno en su extremidad, y tras varios estudios, se llegó a la conclusión de que requiere cirugía, misma que tiene un costo de 49 mil 500 pesos, además de estudios pre operatorios por más de 3 mil pesos.

La joven se apoya para solventar sus gastos más elementales y para allegarse recursos que permitan su cirugía, realizando venta de tamales, además de organizar un bingo que se realizará este 22 de enero en la colonia Narciso Mendoza, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz.