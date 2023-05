Nacimiento prematuro pone en peligro a bebés y madres

Entre uno y dos bebés prematuros fallecen al mes en el Hospital Materno Infantil de Reynosa a consecuencia de infecciones, problemas respiratorios o control no adecuado durante el embarazo, en el último trimestre del proceso de gestación.

“En pacientes que no llegan a término, es más fácil que se complique su salud y por no tener su sistema inmune bien desarrollado no presentan una buena batalla contra los males infecciosos”, dijo Eduardo López Torres, director de la unidad hospitalaria.

Para tratar de disminuir ese tipo de casos lamentables, permanentemente se recomienda a las mujeres que llegan a tener un embarazo, a que tengan un buen control perinatal, tanto las que acudan a los centros de Salud, a Medicina Familiar de instituciones médicas oficiales, o se atiendan con algún médico particular.

RIESGO LATENTE

Si no hay un buen control, desafortunadamente tanto la salud del bebé así como el de la mamá estarían en riesgo durante el proceso de embarazo, así como al momento del parto, por lo que es importante que las mujeres atiendan al pie de la letra las indicaciones y evaluaciones que les soliciten quienes las atiendan a lo largo de la gestación.

NADA HALAGADOR