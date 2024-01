Invaden migrantes casas abandonadas

Ya son cerca de 14 años de permanecer abandonadas numerosas casas que fueron construidas por el Infonavit tan sólo en un sector de la colonia Las Pirámides.

Tan sólo en ese lugar existen por lo menos unas 60 viviendas que, por diferentes motivos, nunca fueron habitadas por quienes las contrataron, pero que al paso de los años han sido invadidas varias de ellas por migrantes y hasta se dan casos en que otras son utilizadas para actividades delictivas.

En visita y recorrido realizado por El Mañana de Reynosa, se constató que ciertamente existen muchos inmuebles deshabitados y llenos de hierba, en su parte posterior como en sus patios traseros.

La gran mayoría, si no es que todas, se encuentran vandalizadas, no tienen puertas exteriores ni interiores, no tienen tasas de baño ni el resto de los aditamentos.

Una ama de casa de nombre Alondra Riestra hizo saber que ya son muchos los años de estar padeciendo esa situación, y es de gran preocupación para las familias que viven aquí el hecho de que haya mucha casa en abandono.

Ese tipo de situaciones contribuye a restarle valor a las propiedades vecinas, pero también perjudica la calidad de vida de quienes pueblan colonias como Las Pirámides.

En un sector de Hacienda del Sol se observa una situación similar, pero las familias, pese a que han hecho reiterados llamados a las autoridades del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores para que se aboquen a remodelarlas y posteriormente a reasignarlas, no han encontrado eco hasta el momento.

LIMPIAN

Para darle un mejor aspecto, así como para evitar que sigan siendo criaderos de alimañas las casas abandonadas, algunos vecinos se han dado a la tarea de cortar y retirar la hierba en algunos casos, pero en otros sigue estando presente, porque ni Servicios Primarios del municipio ha enviado cuadrillas para realizar la limpia que cada vez se hace más urgente, dijo Alondra Riestra, quien así dijo llamarse.

BOCA DE LOBO

En una auténtica boca de lobo se encuentran convertidas las distintas calles de Las Pirámides, donde todas tienen nombre de Turco, desde el uno hasta el más de 10, pero que todas carecen de alumbrado público.

Los vecinos desconocen cuál sea el motivo, pero lo cierto es que no tienen luz desde hace más de una decena de años en las arterias y que sólo se alumbran con lámparas que han colocado por iniciativa y costo propio.

