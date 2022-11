Humilde familia pide ayuda a ciudadanía

Luis Fernando Hernández empezó con dolor en el brazo, pero pasó el tiempo y ese dolor se convirtió en cáncer. El joven cuenta con una bola o tumor de gran tamaño en el brazo derecho.

María del Carmen Hernández, madre de Luis, comentó que el joven casi no come y no puede dormir, debido a los dolores que le provoca esta enfermedad.

La familia no tiene los recursos necesarios para hacer frente a los gastos que genera el mal de Luis Fernando, por ello están solicitando la ayuda de la ciudadanía en general.

El joven requiere de una cama, alimentos diversos y lo más importante, recursos económicos, ya que tan solo para ingresar al hospital para que se le realice la operación que requiere para retirarle el tumor, se requieren alrededor de 100 mil pesos.