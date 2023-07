Alertan sobre legalización: Enfrentan multas o decomiso de ´chocolates´

"No nos queda más que alertar a la población que tenga cuidado, cuide su patrimonio y no se deje llevar por ahorrarse un centavo o porque no entra en este momento el vehículo a regularizar". Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados en Reynosa

El Mañana / Staff.- Alertan a los ciudadanos para que hagan de forma legal los trámites de regularización de "autos chocolate", ya que al incumplir los requisitos del decreto federal ocasiona que autoridades de la Aduana decomisen o multen a los usuarios a la hora de cruzar.

Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados en Reynosa, comentó que se ha detectado este problema a la hora de pasar por los puentes.

En Coahuila quitaron 20 vehículos, en Nuevo Laredo otra cifra, en Reynosa van dos o tres y en Matamoros de igual forma se han presentado casos de este tipo, dijo.

Recalcó que el decreto federal viene bien estipulado y se deben cumplir los requisitos, pero terceros o funcionarios del módulo de Repuve reciben vehículos que incumplen con los requisitos y los legalizan, y a la hora de que alguna otra autoridad revisa, se está detectando estos problemas y es cuando vienen las sanciones.





IRREGULARIDADES

"Estamos viendo que hay mucha demanda de notificaciones que les están recogiendo los vehículos o los están molestando, porque están mal hechos esos trámites, son vehículos que no pasan las regulaciones, las restricciones del decreto y los que se dedican a llenar esos formatos les venden una nacionalización que no es una nacionalización", dijo.

Explicó que las personas al no hacer el trámite como debe ser, se pueden enfrentar a sanciones, "moches", decomiso de automóviles y hasta cárcel.

"Deben denunciarlos en su momento dado, si tienen algún problema en el caso que estamos mencionando, tengan mucho cuidado porque las personas firman un papel de responsabilidad, bajo protesta de decir verdad, que cumplen con las regulaciones o son los responsables", expresó.

Las multas van desde los 200 mil pesos más la pérdida del vehículo, dijo el representante de los importadores de autos usados en Reynosa, por ello es importante que el trámite lo hagan directo en las plataformas oficiales, no por terceros o evitar que se dejen engañar por funcionarios que piden dinero para que pasen la legalización, aún con que falten documentos.

"Son vehículos que están mal hechos los trámites, que no cumplen con las regulaciones y restricciones del decreto, no por falta de un pedimento, no es el punto a seguir; el pedimento se lo piden si no están cumpliendo con la regulación del decreto, le dicen: traen algún otro pedimento, entonces no cumples con nada, estás ilegalmente en el país", dijo.

Y agregó: "Ya que se presten a los sobornos y situaciones de funcionarios, ya es otra situación, pero por lo pronto cuide su patrimonio, denuncie a las personas que les están haciendo mal los trámites o háganlas personalmente en las plataformas, son tan fáciles, no tienen ningún problema para hacerlo directamente y eviten perder su patrimonio, que es el vehículo", recalcó.





EL 80% ESTÁ MAL

Lamentablemente, explicó que el 80 por ciento de los vehículos tienen mal el trámite y por el contrario están rechazando muchas unidades que van bien, pero los regresan por comas y puntos.

"Desgraciadamente nos vamos de voz en voz y por ahorrarnos un peso, que no se están ahorrando nada, les están cobrando demasiado dinero, hasta 15, 16 mil pesos, indebidamente los están pagando, porque están mal esos vehículos, están mal hechos los trámites y el vehículo queda igual, queda ilegalmente en el país, aunque les hayan dado los papeles de regularización del vehículo queda ilegal porque no cumplen con las formalidades del decreto", expresó.





Los requisitos

*Los ciudadanos deben cumplir con el título de propiedad original, con la fecha antes del 19 de octubre del 2021 que el vehículo se encuentra en el país, además del CURP, INE, comprobante de domicilio y llenar los formatos, además de pagar solamente 2 mil 500 pesos ante el SAT, más mil 500 de las placas, lo que da alrededor de 4 mil pesos.

* "No, no es pedimento, es una regularización de un vehículo ilegal por medio de un decreto presidencial, el cual lo está respaldando el Registro Público Vehicular, donde les da el formato de registro, que es el que tiene valor, aunado al pago de aprovechamiento de 2 mil 500 pesos", dijo Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores de autos usados.

* "Con eso van a sacar copias que también lo marca la ley, tienen que traer copias de su vehículo, para la hora que los paren puedan presentarlos sin ningún problema; si está bien hecho su trámite, no tiene por qué darle un peso a nadie", apuntó.