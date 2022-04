Fustigan dictadura sindical

"No estamos de acuerdo y somos la mayoría, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, nos están imponiendo el sindicato, el que nosotros queremos que entre con nosotros en la empresa es 2032 SNITIS, queremos votaciones, no ha habido votaciones, es el sindicato de Lara", dijo Luz del Carmen Garcés.

Explicaron que son alrededor de 2 mil 32 trabajadores a los que ya les descuentan la cuota sindical y les bajaron los bonos.

"Ya no están quitando cuitas sindicales y todavía no está determinado que sindicato elegimos y aun así ya nos quitan cuitas, los bonos los cambiaron, el transporte lo bajaron, siendo que ahorita somos más, solo vimos la nomina y vimos todos los movimientos que hicieron a nuestras espaldas, al llevarse a votaciones se tiene querer quien es el que trae más gente", dijo Karla Zamora.

Los trabajadores pidieron a a las autoridades que los apoyen porque no es justo que la empresa esté apoyando al sindicato para que el quede.

"No es justo porque nosotros trabajamos bien para que ahora lo mantengamos , que también trabaje y el cueste, la empresa somos todos, no recursos humanos", recalcó.

Explicaron que los trabajadores se fueron a paro laboral, pero los dejaron encerrados en cafetería.

"Yo protesto porque me acusaron de acoso laboral, sin pruebas, ni nada, el 18 de marzo a las 5:20 fueron a mi área de trabajo y sabes que ya no eres requerida por haber acosado, tenía tres años y era renuncia voluntaria, por lo cual no se me hace justo, porque yo no les falle en nada", dijo Cecilia Zamora Gallardo.

