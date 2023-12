Obligan a funeraria embalsamar cuerpos

Reynosa, Tam.

Tras descubrirse el hallazgo de los nueve cuerpos abandonados en la funeraria "San José", de la colonia Las Cumbres, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizan las diligencias para deslindar responsabilidades.

El propietario de la funeraria declaró que recibió una llamada telefónica para ser obligado a embalsamar los cuerpos, donde ocho de ellos presentaban impactos de bala y uno heridas de un arma punzocortante.

Una fuente de la dependencia policiaca reveló que tres de los occisos oscilaban entre los 25 y 30 años, en tanto que otros tres tenían entre los 30 y 35 años; dos más entre 35 y 40 y el último su edad oscilaba entre los 45 y 50 años de edad.

Ocho de lo nueve cuerpos presentaban impactos de bala de grueso calibre en diversas partes, algunos de ellos con el "tiro de gracia" en la cabeza.

Vocero de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya.

Cuerpos en funeraria, vinculados a San Fernando: Cuéllar Montoya

Los cadáveres encontrados en una funeraria de Reynosa están siendo relacionados con las personas denunciadas como desaparecidas en San Fernando, adelantó el vocero de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya.

Lo anterior luego que este jueves 14 de diciembre se reportó alrededor de las 9:30 de la mañana al 089 -denuncia anónima- la presencia de restos humanos en la colonia Las Cumbres.

"Efectivamente, se encontraron esos cuerpos y la Fiscalía se encuentra realizando las investigaciones y están ahorita en proceso; todavía no tenemos el resultado y mientras no se tenga un resultado no podemos interferir para no afectar el debido proceso, pero se está trabajando", señaló.

En ese tenor, la Fiscalía Estatal tiene entre sus líneas de investigación que las nueve personas encontradas sin vida en San Fernando sean las mismas que fueron dejadas en la funeraria de esta ciudad fronteriza.

"En días pasados circuló en redes sociales un video en el que se observa a personas privadas de la vida en San Fernando, por lo que, de igual forma, se inició a una investigación en el lugar donde se encontraban, sin que aparecieran en el lugar los cuerpos", declaró.