Avanza proyecto del Tren México-Querétaro, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el proyecto del Tren de pasajeros México-Querétaro "está avanzado" y descartó hacer uso de expropiaciones pues recordó que el Estado cuenta con el derecho de vía para llevar a cabo el proyecto ferroviario.

Ayer viernes, al reunirse con la prensa durante el recorrido inaugural del primer tramo del Tren Maya que corre de Campeche-Cancún, el jefe del Ejecutivo federal resaltó que actualmente la carretera México-Querétaro está "llena, saturada" y que no se puede ampliar.

Destacó que además de ser más baratos, los trenes eléctricos para el servicio de pasajeros no contaminan.

"¿Cómo está la carretera Querétaro- Ciudad de México? Llena, saturada, ya no se puede ampliar, sólo para arriba -viaducto -, pero si se tienen las vías del tren, ¿por qué no (impulsar) los trenes de pasajeros? Además, esto no contamina (...) ¿Cuánto se ahorra de combustible y de contaminación?"

"¿Qué tan avanzado está el proyecto México-Querétaro?", se le preguntó.

"Está avanzado, pero lo importante es que se tiene el derecho de vía. En las concesiones que se entregaron en aquellos tiempos quedó establecido que si el Estado requería para trenes de pasajeros utilizar las vías podía hacerlo. Yo no sé cómo se les fue eso, yo lo descubrí".

"Entonces no se trata de expropiar: en la concesión que se los otorgaron hay una cláusula de lo que estoy diciendo. Es nada más 'a ver si necesitamos los trenes de pasajeros', porque además es más barato, no contaminan", respondió.