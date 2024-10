Feria de la Salud en Reynosa para la prevención del Cáncer de Mama

El Mañana / Staff.- Feria de la Salud para prevenir Cáncer de Mama se organiza para los días 16, 17 y 18 de octubre en el Hospital Materno Infantil de Reynosa.

Año con año se lleva a cabo ese tipo de actividades, como forma de sensibilizar a la comunidad femenina, tanto joven como adulta, sobre los riesgos que implica el contraer esa enfermedad así como también para que se den a la tarea de cuidar su salud.

Los eventos los presidirá el director de la unidad hospitalaria, Eduardo López Torres, según lo informó la coordinadora de Lactancia Materna en la misma institución médica, María del Carmen Narváez García.

Los actos darán inicio a partir de las 9:00 horas y además de la exposición y entrega de trípticos relacionados con la prevención y el cuidado de las mujeres, también se contemplan conferencias por parte de médicos especializados en la materia.

Preparativos en torno a las acciones que se emprenderán para hacer conciencia sobre los graves riesgos que significan el no tomar las medidas necesarias por parte de las féminas, como por ejemplo, no acudir a tiempo a una consulta médica cuando detecten alguna anormalidad en sus senos o no solicitar una mamografía cuando así se requiere para evitar males mayores.





LA CITA

· El próximo 16 inicia la Feria de la Salud

· A partir de las 9:00 horas en el Hospital Materno Infantil

· Además de pláticas de orientación, distribuirán trípticos.