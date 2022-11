Piden restauranteros parquímetros

La calle Monterrey alberga diversos comercios, no sólo restaurantes, pero la propuesta la emitió la Canirac.

El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Bladimir Cortez, señaló que la propuesta ya se entregó al ayuntamiento, como parte de una alternativa para disminuir las afectaciones que sus clientes han tenido ante los operativos de Tránsito. "Queremos que sea la primera calle en la ciudad con parquímetros, que se haga un rediseño y sea un modelo; nosotros como empresarios restauranteros estamos dispuestos a entrar con inversión, tenemos disponibilidad, queremos contribuir a tener una mejor ciudad y brindarles, por supuesto, un mejor servicio a nuestros clientes".

Sobre la calle Monterrey, no sólo hay restaurantes, también se ubican negocios dedicados a la venta de ropa, farmacias, lavanderías, consultorios, imprentas, entre otros.

De hacerse realidad la propuesta de los restauranteros, ésta sería la primera vialidad con estacionamiento de cuota en las calles de Reynosa, similar a lo que ya existe en otras ciudades, por ejemplo: Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México. "Si bien los parquímetros son otra forma de recaudación, hablamos de un modelo más legal, donde el cliente pague, pero con la conciencia, no con un operativo donde se lleven su vehículo; en otras ciudades del país o del extranjero hay días donde no se paga, donde es gratis o a mitad de precio. Esta propuesta se hace en búsqueda de una solución, porque no queremos seguir afectándonos con operativos de tránsito".

Los parquímetros permitirían al ciudadano estacionarse en la vía pública al pagar una cuota, ya sea por hora o fracción y marcarían un precedente de estacionamientos públicos.

De acuerdo a la Ley de Ingresos que se aprobó para el ejerció fiscal 2023 de Reynosa, la cuota podría ser de 10 pesos aproximadamente.