Estallan ante falta de agua y fugas

Refieren que en la necesidad de bañarse, realizar labores de limpieza, lavar trastes y suministrar sanitarios deben recurrir a tandeos o solicitud de pipas.

Pero además han llegado al extremo de comprar botellones de agua purificada. "Tenemos que andar comprando agua para suplir las necesidades básicas, lavar las vasijas, nuestras manos, bañarnos, la ropa, para las plantas, es algo muy cansado, que fastidia, nos hacen que paguemos el recibo pero sin tener acceso al agua, lamentablemente el administrador de Comapa ni siquiera la cara, solo aparecen en tiempos electorales", agregaron.

De acuerdo a las autoridades, las fallas en el servicio de agua de este sector y otros en la ciudad, obedecen a "variaciones de voltaje", que se registran en el servicio eléctrico proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Una versión que los afectados no aceptan. "Ellos dicen eso, que las variaciones, pero si eso fuera cierto porqué sólo cuando venimos a reclamar tenemos agua, no es coincidencia, si ahora si resulta realidad porque no lo arreglan y dejar de cobrar el recibo, porque sí, los estamos pagando y vamos al corriente".

Lo que sigue...

En búsqueda de una respuesta y atención urgente, acudirán este miércoles a las oficinas centrales de la Comapa, y en el caso de que ahí tampoco reciban un plazo fijo para el abastecimiento, han adelantado que podrían bloquear la carretera Ribereña.

Los carteles indicaban las constantes fugas de agua, mal servicio y baja presión.