Incluirán vacuna Covid en esquema universal

Debido a que el Covid-19 dejó de considerarse de atención prioritaria en México, médicos están a favor de que pronto se incluya la vacuna contra el Coronavirus en el esquema de vacunación universal.

Luis Fernando Cavazos Medina, médico de la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, comentó que hay discrepancias en lo que ha dicho el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que primero se había dicho que la vacuna antiCovid sí estaría en el esquema universal, pero luego que no, ante la gran cantidad de población que ya tiene la dosis.

"En el 2021, el Presidente había dicho que iba a ser universal, pero luego el subsecretario de Salud dijo en febrero que ya no iba a ser universal, y eso hace pensar que la situación es porque ya casi el 90 por ciento de la población se ha vacunado, a pesar de las defunciones que hubo a grandes masas; entonces, sí había una cierta opinión de la autoridades de Salud que se iban a incluir en el esquema de vacunación, que ya estaba establecido por parte de la Secretaría de Salud, y ya por el hecho de que ya se vacunó a la población de todas las edades, desde niños y adultos mayores, es por esa discrepancia que hay", dijo.

El médico explicó que a los médicos del sector del IMSS no se les ha dado información de que vaya a quedar como esquema universal.

"Como la de sarampión, la de la poliomielitis, que se le aplica a los niños; estamos a la espera de que las autoridades, ya en el esquema de vacunación, la tomen en cuenta como una vacuna universal, más que nada por los estragos que hizo a nivel no sólo nacional, sino mundial", recalcó.

Explicó que aún hay casos de Covid, pero muy aislados, pero ya no es mortífero en los pacientes positivos.

En Reynosa, ayer se reportaban apenas 11 casos de Covid activos, con una baja significativa.

"Ha pasado a ser una simple gripa, un simple resfriado, pero sí ha habido aún casos aislados, aunque ya se han retirado los módulos de las unidades y los covitarios", apuntó.

El médico del IMSS señaló que es factible que la dosis se aplique en el esquema nacional de salud, sobre todo para aquellos que no se vacunaron.

"Yo sí lo veo factible, que al menos las personas que no alcanzaron a vacunarse o no aceptaron la vacuna sean incluidos; es la opinión muy particular, y que ya las autoridades sanitarias lo hagan saber a través de los esquemas de vacunación nacional", aseveró.

NECESARIO