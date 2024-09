Tiene escuela de Reynosa más de 3 semanas sin luz

El Mañana / Staff.- Un grupo de padres de familia de la escuela Aquiles Serdán, ubicada en la colonia Rancho Grande, ha denunciado que sus hijos llevan más de tres semanas tomando clases sin contar con el suministro eléctrico, lo que ha generado un ambiente escolar inadecuado para el aprendizaje.

Alma Rosa, madre de un alumno de la escuela, expresó su preocupación: "Están padeciendo los niños por la falta de luz.

Desde el inicio de mes estamos sin energía, y nos han informado que el problema se debe a que el cableado no tiene la capacidad necesaria para el funcionamiento de los aires acondicionados. Mi hijo no soporta el calor, y hay veces que ya no quiere venir a la escuela".

Ante la situación, dijeron que las autoridades escolares han ofrecido la opción de clases en línea. Sin embargo, padres de familia argumentan que no todos tienen acceso a internet en casa o un espacio adecuado para llevar a cabo las clases virtuales. "

"Nos que nos han dicho es que si no estábamos de acuerdo en enviar a nuestros hijos por problemas de salud derivados del calor, viniéramos a avisar a la escuela", agregó Alma Rosa.

Los padres han solicitado a las autoridades educativas una solución a la problemática de la falta de luz en el plantel, enfatizando la urgencia de crear un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Los padres de familia esperan que se tomen medidas para garantizar el bienestar de los estudiantes y la continuidad de su educación.

