´Lidera´ Reynosa el delito de robo

El Mañana / Staff.- Comerciantes organizados de la ciudad reconocieron la disponibilidad de las autoridades militares y ahora del Gobierno de Estado para coordinar estrategias conjuntas en la prevención del delito en Reynosa.

PREOCUPACIÓN

Roberto Cruz Hernández, secretario de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, en entrevista para EL MAÑANA expuso preocupación ante los recientes acontecimientos de situaciones de riesgo.

"Nosotros hemos expresado nuestra preocupación por esta percepción ciudadana en el tema de seguridad, y tenemos fundados los argumentos, pues durante los últimos meses el robo a comercio y atracos se han incrementado exponencialmente. Durante el 2023, el delito del robo en la Zona Norte del estado ha repuntado de forma alarmante, y en este 2024 la incidencia inicial que se ha registrado es mucho mayor", dijo Cruz Hernández.

Añadió que muchos de los delitos del robo no llegan a denunciarse, otros más se quedan en la impunidad, por lo que proclamó la necesidad de que todos los delitos sean denunciados.

Priorizó la denuncia, pues sólo de esta manera, tomando conocimiento el Ministerio Publico de una queja ciudadana, podrá establecer la incidencia del delito en un sector de la ciudad; al no denunciar, y aun cometiéndose el delito, que no es denunciado, es como si simplemente no hubiese ocurrido nada.