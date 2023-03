Hallan gusanos en hamburguesa

Denuncian insalubridad en el McDonalds ubicado en el bulevar Hidalgo, ya que de sus hamburguesas salen larvas de gran tamaño, lo que puede ocasionar enfermedades entre la población que acude a comprar frecuentemente.

Yésica Morales Ramírez, afectada, comentó que ayer, en horas de la tarde, acudió junto a su hija al negocio y solicitó una hamburguesa, así como Nuggets; casi al terminarla se dio cuenta de que había una larva grande de tres a cuatro centímetros que estaba metida entre el pollo.

Al informar de los sucedido al personal, éste no le dio solución alguna, por el contrario, le aseguraron que era un nervio del pollo.

"Estaba la larva en el pollo, la metieron a cocinar y ahí se quedó la larva, pero era una larva grandísima", dijo.

La afectada señaló que la hamburguesa le pudo haber hecho mucho daño a su hija al comerla, pero en lugar de actuar, el gerente destrozó la mitad el gusano.

"No me quisieron dar solución, me dijeron que no era una larva, que era un nervio del pollo, pero evidentemente no era un nervio, era una larva, se le veía hasta la textura del gusano, que lo único que podían hacer era regalarme un postre o regresarme el dinero de la hamburguesa, no me querían dar seguimiento", expresó

La ciudadana puso su reporte ante la Comisión Estatal de Protección Contra Riegos Sanitarios, por lo que pide a las autoridades de salubridad que actúen en consecuencia y pide una investigación, así como una indemnización.

"Yo quiero que me den una indemnización o algo por la falta de higiene que tienen. No soy la primera, ya me he fijado que hay casos que les salen gusanitos en la comida y el mío no era un gusanito", recalcó.