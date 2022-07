En gran riesgo las mujeres migrantes

Además, las mujeres migrantes enfrentan además de la explotación laboral, quedan vulnerables a sufrir agresiones, acoso sexual y ser "enganchadas" por delincuentes en la trata de personas.

Las mujeres migrantes la mayoría de ellas jóvenes, asumen el riesgo de estar en las calles laborando por necesidad, pero vulnerables de ser blanco en actividades aún peores de explotación y abuso ante la ausencia de medidas de protección para ellas y sus hijos.

Denisse Ahumada, regidora del Cabildo expresó a EL MAÑANA que es una situación compleja relacionada con la seguridad de todos los migrantes, pero en particular con las mujeres, muchas de ellas con hijos pequeños.

-No hay reglas operativas claras, no sabemos a quienes se está apoyando, se aportó un presupuesto de 21 millones de pesos para apoyar a un total de 1 mil 500 migrantes, pero creemos que apenas un mínimo porcentaje que no supera ni el 30% de ese universo, se ha incorporado al Programa "Como en Casa".

Toda esa información la controla a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal y son datos necesarios que solo para consumo de ellos poseen, acusó.

No se sienten seguras

Mientras tanto las mujeres migrantes, además de ser explotadas laboralmente sin pago de por medio a sus servicios, bajo la promesa de apoyar sus gestiones migratorias, corren el riesgo de la vulnerabilidad de estar inseguras en las calles de la ciudad.