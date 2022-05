En Fase II y al 90% : Rige nuevo decreto sanitario hasta el 15 de mayo

El acuerdo estatal que comprende del 1 al 15 de mayo señala que es obligatorio el uso de cubrebocas para lugares públicos y privados en espacios cerrados.

Mientras que es opcional el uso de cubrebocas en lugares públicos y privados en espacios abiertos.

Asimismo, establece que tianguis, guarderías, comercio al por menor, comercio al por menor en tiendas de autoservicio, departamentales o plazas comerciales, comercio en general, transporte, entre otros pueden trabajar al 90 por ciento.

De igual forma lo cines, teatros, museos, circos y juegos mecánicos la 90 por ciento de capacidad.

Iglesias sin restricciones, mientras que salones de eventos, palapas, albercas y actividades al aire libre al 90 por ciento y eventos masivos abiertos.

La venta de alcohol se mantiene sin restricciones, al igual que en los otros decretos estatales.

Los cementerios de la ciudad, como en el resto de los municipios, recibieron el aval para laborar en horario sin restricciones.

Las disposiciones emitidas por las autoridades de Salud con aval de la Comisión Estatal de Prevención a Riesgos Sanitarios (Coepris), establecen el funcionamiento de los panteones sin restricción de horario.

Además, permite el aforo hasta de un 90 por ciento de visitantes, quienes en todo momento deberán mantener el protocolo sanitario como el uso del cubrebocas, una distancia promedio de un metro y medio, así como el uso de gel antibacterial.

Los restaurantes seguirán operando al 90 por ciento de su capacidad, establece el nuevo decreto sanitario.

EL SEMÁFORO

Pese a que a nivel nacional ya se ha eliminado el semáforo epidemiológico ante la pandemia, en Tamaulipas, al menos hasta ayer se mantenía la semaforización en los municipios.

La ciudad de Reynosa ayer se mantenía en semáforo verde, mientras que se han incrementado los municipios en amarillo.

Hace algunas semanas solamente había un municipio en amarillo, pero hasta ayer había tres municipios en rojo

Reynosa se ha mantenido a la baja en las últimas semanas y ayer reportaba 5 casos activos, 80 en investigación, 20 mil 609 casos en dos años de pandemia y mil 607 defunciones.

El 30 de abril la ciudad reportó un caso nuevo y sin defunciones, mientras que el 29 de abril, sin casos nuevos.

Aun no se sabe si las autoridades estatales van a eliminar el semáforo o lo van a mantener, ya que son uno del Gobierno Federal y otro Estatal.

Reclama IP mantener el semáforo epidemiológico

Advierte que no debe bajarse la guardia ante el descenso de contagios y muertes por Coronavirus

Por Nubia Rivera

El Mañana / Staff.- El sector empresarial de Reynosa calificó como un error haber eliminado el semáforo epidemiológico a nivel federal, ya que la pandemia de Covid-19 no ha terminado y se debe ver el panorama mundial, ya que hay países donde ya tienen restricciones ante el alza de casos.

Recientemente el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, anunció que el Gobierno federal deja de emitir el semáforo epidemiológico por la pandemia, al iniciar este mes de mayo.

Francisco Tenorio Rivera, síndico del contribuyente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) comentó que el semáforo epidemiológico debe seguir porque conviene a todos.

"En China todavía hay problemas y además que la experiencia de las cepas nuevas que pudieran salir, entonces yo creo que ir eliminando las estrategias todavía no es momento, aunque no sea estrictamente, deben de seguir, a todos nos conviene a los empresarios y trabajadores, claro que afecta los cierres y eso, pero estamos muy lejos de eso, entonces yo creo que el semáforo es una medida que debe estar todavía permanente", dijo.

En el caso del cubrebocas, el integrante de CANACINTRA señaló que puede ser opcional, pero no eliminarlo, no solo por la pandemia, hay muchas cosas que se pueden transmitir.

"Eliminarlo todavía a estas alturas es un error, sería nada más en los masivos, estrictamente usarlo, medidas más inteligentes sea no podemos eliminarlo de tajo, porque no todos los lugares se presta para eliminarlos, yo creo que ya aprendimos, tenemos la experiencia de estas situaciones tan difíciles que vivimos, como para ya despejarnos como que nada paso", dijo.

Explicó que se requiere analizar a nivel mundial, porque cuando inició se veía muy lejana la pandemia, pero no se tomaron las precauciones y los aeropuertos seguían funcionando igual y llegó más rápido de los esperado.

"Ir paulatinamente y no eliminarlo de tajo, dejarlo como prevención, no sabemos en que momento puede surgir otro detalle y sería con menos problemas, yo creo que tenemos que tomar en cuenta todo lo que está pasando aunque sea lejanos para no quitar todas las medidas de prevención", recalcó.

Explicó que los empresarios deben cuidar a los trabajadores porque son los recursos importantes con los que cuenta la empresa.

"Tenemos que seguir tomando medidas preventivas aunque ya no exista entre comillas la pandemia, aunque menos, existe el peligro de que vuelva a resurgir una nueva cepa y no sería una medida inteligente eliminar el semáforo porque deben de estar al tanto o de que puede pasar, tomando en cuenta lo que pasa en otras partes", finalizó.

El sector empresarial descalificó la eliminación a nivel federal del semáforo epidemiológico ante la pandemia.