Prevalecerá sorgo en ciclo temprano

El Mañana / Staff.- Obligados por las circunstancias y tomando en cuenta que únicamente dispondrán de dos riegos de auxilio en el ciclo agrícola de temprano, agricultores del Distrito de Riego 026 esta vez sembrarán mayor superficie de sorgo y apenas unas 10 mil de maíz.

"Hasta el pasado ciclo de las 70 mil hectáreas de tierra se sembró el 55% de maíz, en tanto que un 35% fue para el sorgo y, el resto, cinco de algodón y cultivos de zacate y de hortalizas", dijo Marco Antonio Garza Acosta, presidente de uno de los módulos de riego que operan en la región.

"En esta ocasión, las cosas serán diferentes y la gran mayoría de las tierras serán destinadas al sorgo, porque la buena humedad existente en las parcelas, aunado a los volúmenes de agua que tenemos asignados, alcanzan perfectamente para dar esos dos riegos", agregó.

"De manera tentativa, se sabe que la presa Marte R. Gómez se abre la primera semana de marzo y no se cierra sino hasta concluir el último riego. Vamos a tener matices de ciclo corto, pero el productor está sembrando con la esperanza de que nos favorezcan las lluvias", indicó.

Sin embargo, añadió que de no darse bien la siembra de maíz por la falta de agua, será por cuenta y riesgo del productor.





NO TOCAN TEMA

El tema de las indemnizaciones por agua de no trasvase no lo hemos tocado, porque no queremos indemnización y de tener problemas de bajo rendimiento por la falta de agua, lo que vamos a exigir a la Comisión Nacional del Agua es reparación por daños y perjuicios y no por sequía o por algún otro factor, concluyó Garza Acosta.