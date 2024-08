Suben contrataciones en ferias de trabajo en Reynosa

El Mañana / Staff.- Ciudadanos encuentran oportunidades laborales de forma rápida en jornadas laborales, lo que les ayuda a resolver sus necesidades.

Elizabeth Hernández, buscadora de empleo, expresó su sorpresa y satisfacción por la organización de la jornada industrial que realizó el SNE.

"Vengo a la feria del empleo y, la verdad, me quedé impresionada porque están muy organizados, y pues ojalá que encontremos trabajo. Yo aspiro a trabajar en el área de producción, apenas llegué y ya me dijeron que mañana me presente en Corning, fue muy rápido; ahorita nos están diciendo que mañana nos presentamos y pues vamos a ir, que sea lo que Dios quiera", agregó, mostrando su gratitud por la oportunidad brindada.

Con una organización impecable, la reciente jornada industrial ha demostrado ser una excelente plataforma para conectar a los buscadores de empleo con nuevas oportunidades laborales.





PREPARARSE ES CLAVE

Otro testimonio significativo fue el de Alma Canales, quien asistió al evento para apoyar a su hermano en la búsqueda de empleo desde hace tiempo.

Ella destacó la utilidad de la feria, no sólo para aquellos que buscan empleo directamente, sino también para quienes desean explorar vacantes específicas, como las de practicantes.

"Yo les diría que no se desanimen, hay oportunidades, pero uno tiene que estar muy atento en redes sociales, checar lugares; entonces, estar atentos en las redes sociales y venir preparados con su currículum es clave", aconsejó.