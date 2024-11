Mujeres de 18 años son diagnosticadas: Ataca cáncer a jóvenes

Por: Nubia Rivera Juárez

Noviembre 09, 2024 -

El cáncer de mama afecta mayormente a mujeres de 40 años en adelante, con un aumento significativo en la incidencia en mujeres de 62 años, pero también se ha diagnosticado desde los 18, 22 y 29.

"Hemos diagnosticado con cáncer a jovencitas de 18, 22 y 29 años, también a hombres porque el cáncer de mama no sólo es un asunto de mujeres o no sólo les da a las mujeres, también ellos pueden padecer cáncer de mama; no es el cáncer usual del hombre, pero no quedan exentos", dijo Odeth Ortiz Melhem, presidenta de Educáncer.

Además de ofrecer apoyo emocional y psicológico, Educáncer se ha comprometido a incorporar a las mujeres afectadas por esta enfermedad a sus vidas laborales, familiares y sociales.

"Para que la mujer pueda canalizar sus emociones, es bien importante que se tome el tiempo de ese duelo, porque a final de cuentas es una pérdida la que está llevando y sepamos entender que muchas mujeres quieren llorar a solas, quieren estar con ellas mismas para entender su proceso, su diagnóstico, pero que a la vez no se sientan que caminan solas, que los familiares, los esposos, la pareja las apoyen, no las abandonen", expresó.

A medida que los casos de cáncer de mama continúan en aumento, Educáncer hace un llamado a la prevención y la detección temprana durante todo el año.

TAMBIÉN LOS HOMBRES

El cáncer de mama no es un problema que solamente afecte a la mujer

Los hombres también están en riesgo de padecer la enfermedad