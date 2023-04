Encubre Ayuntamiento a deudor alimentario

Un año y medio después de haber recibido sentencias de diferentes Juzgados de lo Familiar, lo mismo radicados en Tlalnepantla, Estado de Mexico, como en Reynosa, Tamaulipas, en donde se emite fallo a favor de la asignación de porcentaje salarial para gastos de alimentación, el Ayuntamiento de Reynosa ahora es requerido como "deudor alimentario solidario", tras impedir las notificaciones dirigidas al Contralor Municipal, Miguel Ángel Muñiz Segovia.

El pasado 31 de marzo del presente año, fue ingresado al juzgado de actualización sin perjuicio de la responsabilidad solidaria con el deudor alimentario, y de su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, iniciado en Reynosa y siendo el cuarto exhorto en el cual se solicita al juzgado de Reynosa, girar nuevo oficio de descuento para pago de pensión alimenticia al representante legal del ayuntamiento de Reynosa.

El oficio fue diligenciado a través de la central de actuarios y entregado al Ayuntamiento el día 14 de abril del 2023, en dicho oficio se especifica claramente:

-Quedando obligado a informar dentro del plazo de tres días el cumplimiento a lo ordenado, con el apercibimiento que, en caso, de no efectuar el descuento de los alimentos en los términos decretados, se aplicará una multa de treinta unidades de medida.

Todo este caso lo comparte en exclusiva a EL MAÑANA, la promoviente de ambos juicios por paternidad. Najiely Salazar Espinosa, quien inició una serie de querellas en contra de Muñiz Segovia en demanda de manutención para su hija Angélica. En agosto de 2022, recibió una sentencia del expediente 662/20 a su favor, que fue ratificada en noviembre del mismo año por un Juez de Juzgado de lo Familiar en el Distrito Quinto del municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Desde diciembre del 2022, el Contralor Municipal ha evadidos los juicios interpuestos en su contra por pago de manutención.

En este último veredicto, solo confirmó una sentencia definitiva obtenida en diciembre de 2021.

El resolutivo judicial establece resarcir con un pago retroactivo de 7 meses y establecer un monto porcentual de sus ingresos salariales para manutención de su hija.

Tras notificar dicho resolutivo en la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, en donde en aquel entonces fungió como Comisario, se evadió el cumplimiento al ser trasladado al cargo de Contralor Municipal, tras la salida de Antonio de León, ahora secretario del Ayuntamiento.

Nuevamente se notifica la sentencia del Juzgado de Distrito en el Estado de México, mediante Oficio Número 5245/22, del 14 de diciembre del 2022, dirigido a la dirección Jurídica del Ayuntamiento, a cargo de Edgar Ortíz y a la subdirección de Recursos Humanos, a cargo de María Elena González Alvarado, ambos desconociendo, inicialmente, la sentencia originada por un Juez del Estado de México, reclaman un juicio local, es decir, iniciarlo ahora en Reynosa, Tamaulipas, y demostrar la paternidad del funcionario municipal.

Se inicia un nuevo juicio a cargo del Juzgado Segundo Distrital, a cargo de Patricia Hernández Quintero, quien emite un criterio de sentencia similar a la inicial y falla a favor de Najiely Salazar y su hija, acreditando la paternidad de Muñiz Segovia y el ordenamiento de pago económico.

Aún con ambas sentencias a su favor, el Ayuntamiento de Reynosa evade los resolutivos y argumenta obstáculos y solicitudes que rayan en lo absurdo, como pedir que la Jueza ahora elabore una prueba de paternidad científica.

Notificación de sentencia de Juzgado de lo Familiar, que no fue posible entregar, ante obstáculos y encubrimientos.

Durante enero y febrero del 2023, se pretendió establecer conciliatoriamente la cobertura estricta de las sentencias hechas por la autoridad judicial, pero ante todo prevaleció la omisión y rechazo de acatar lo expreso por la autoridad judicial.

Todo lo anterior tiene como propósito impedir que el contralor municipal de Reynosa. Miguel Ángel Muñiz Segovia cumpla con sus obligaciones de pago por manutención.

La notificación y entrega del mismo al Contralor Municipal Muñiz Segovia no se cumplió, ya que el ayuntamiento, en esta ocasión por intervención del síndico Marco Antonio Montalvo, ingresó oficio por oficialía de partes al juzgado en donde se lee: remito oficio SSAIRH/00352/2023 respuesta de la Secretaría de Servicios Administrativos, sin adjuntar oficio alguno, (esto lo puede observar en la imagen adjunta en donde claramente se lee que no existen anexos ni copias al oficio que presentó el síndico), esto equivale a no dar respuesta además de que se presentó fuera de la fecha estipulada, haciendo de esto una negativa más de pago, ya que el oficio es claro a dar cumplimiento en tres días.

La demandante acusó que hay toda una estrategia que protege y pretende que el funcionario municipal no cumpla con sus responsabilidades paternales y así evadir las sentencias emitidas por los juzgados, que han fallado a favor de su hija, en donde por espacio de años no ha cumplido con sus obligaciones de manutención, por lo que efectuó un enérgico llamado a quien corresponda, autoridades judiciales y representantes legislativos, a que se haga cumplir el estricto sentido de la ley.