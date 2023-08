Evidente desinterés por aplicar vacunas

El Mañana/ Staff

Los ciudadanos no tienen pretextos para no vacunar y proteger a sus mascotas contra la rabia, ya que el Centro Antirrábico en Reynosa, trabaja día y noche, así como fines de semana para llevar las dosis hasta las colonias.

Maricruz Prado Espinoza, titular de la unidad canina comentó que muchas veces hay poco interés de los ciudadanos por proteger a sus mascotas, porque actualmente las brigadas acuden a los diversos sectores.

"No duden en salir, sé que a veces estamos ocupados haciendo los quehaceres de la casa o la gente anda en el trabajo, si acaso no pueden salir o no escuchan el sonido, acudan aquí con nosotros de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:30, 4:00 de la tarde, pueden traer sus mascotas, si es gato, siempre bien resguardado, en una transportadora o una cajita, donde no se pueda escapar y si es perrito, también traerlos amarrados, bien seguros y que no corran peligro, atrás de sus vehículos", dijo.

La funcionaria estatal informó que se preparan para que en el mes de septiembre se realice la semana nacional, pero que en forma permanente se vacuna a las mascotas.

"Sí hay un poquito de falta de interés, porque muchas veces vemos a la gente sentados y sus mascotas en un lado y no se acercan, o quizá pueda ser que ya estén vacunados, con algún particular, pero siempre les pueden dar un refuerzo, ya si son 10 meses, les pueden dar un refuerzo para que esté vigente la vacuna de la rabia y prevenir", recalcó.

Del 24 al 30 de septiembre se prepara la semana de vacunación felina y canina, por lo que no hay pretexto para que los perros o gatos tengan su dosis.

"Los vehículos no nada más andan entre semana, ellos también andan sábados y domingos y pueden escuchar también el sonido de noche, porque agarran varios turnos, no hay pretexto, y lo hacen de noche también porque sabemos que a veces la gente está trabajando en el día y en la noche está en su casa", apuntó.

Al vacunar a perro o gato se les otorga un recibo de la Secretaría de Salud, foliado y su medalla color plateada; la vacuna es gratuita y de alta calidad.

"Pedimos el apoyo de la ciudadanía, que sabemos que mucha gente tiene varias mascotas, entonces, perros y gatos después de los 3 meses, para prevenir la rabia, es prevención contra la rabia", finalizó.

Sin pretextos