No hay disminución de delitos: Canaco

La Canaco aún no ve resultados.

"No se han visto disminuidos los delitos del fueron común" dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de la Canaco.

Señaló que los delitos están en aumento, hay mucho robo a negocios cuando están abiertos y cuando están cerrados.

"Están ocurriendo también robos a casa habitación por falta de policías; la Guardia Estatal dice que no puede, que es mucho el paquete de la ciudad y están enfocados en delitos mayores, que también nos conviene que ataquen este tipo de delitos para tener tranquilidad y seguridad.

Policía de Proximidad que han estado pidiendo desde hace tiempo creo que llegó a la ciudad de Reynosa, de alguna manera se corrió la voz que llegó.

Sin embargo, no sabemos cuáles sean las patrullas, no sabemos si son iguales ni quién es el nuevo jefe de esta Policía de Proximidad. Sabemos que llegaron con 30 elementos, tampoco sabemos si los uniformes son iguales o diferentes, no ha habido ese acercamiento con la autoridad", expresó.

Señaló que ya tuvo un acercamiento con el secretario de Seguridad en donde le hizo hincapié que necesitan tener una reunión en donde se informe tanto a organismos, así como a la ciudadanía en general sobre el funcionamiento de la nueva Policía de Proximidad.

"Esto en el sentido de saber cómo beneficiarnos de esta nueva seguridad". Dijo que será la próxima semana cuando se presente formalmente esta policía y cómo va a operar.

"Nosotros hemos estado pidiendo una Policía Preventiva Turística; nosotros queremos que se prevenga el delito, que la gente no cometa el delito, que se abstenga, que tenga el miedo, que sea sorprendida antes de cometer el delito y que no se efectúe. La ciudad es muy grande, sabemos que necesitamos muchos policías, sabemos que por la dimensión de la ciudad se requiere de mil 200 policías, sabemos que con 30 no va a ser suficiente, pero por lo menos tratar de abarcar y eficientar el servicio de esta policía", puntualizó.

Gildardo López, dirigente de Canaco.