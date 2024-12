Aumentan casos en temporada invernal: Piden cuidar a menores para evitar quemaduras

Por: Nubia Rivera

Diciembre 28, 2024 -

La temporada invernal trae consigo un incremento del 50 por ciento en los accidentes por quemaduras en menores, especialmente debido al uso de pirotecnia y al descuido en el manejo de líquidos calientes.

Antonio Carlos Fernández Gómez, director de la fundación "Michou y Mau", informó que en esta época del año el número de casos en la unidad de quemados se eleva en un 50 por ciento.

Durante los meses habituales se atienden alrededor de cuatro casos mensuales de niños y jóvenes con quemaduras graves, pero en diciembre y enero este promedio aumenta de 8 a 10 menores afectados al mes, principalmente a causa de accidentes con pirotecnia o por escaldaduras con líquidos hirviendo.

"Tenemos una cultura de no tenerle miedo ni al fuego ni a la muerte, esto va más allá de nuestro entendimiento; tenemos que ser prudentes a la hora de manejar fuego o permitirles a los niños jugar con fuego", dijo.

Entre los incidentes más comunes se encuentran los provocados por líquidos hirviendo, como sopas, café o aceites, que son colocados a enfriar en el suelo o en una mesa al alcance de menores, lo que resulta en quemaduras graves; además, los juegos con pirotecnia sin supervisión adecuada continúan siendo una de las principales causas de estos accidentes.

La fundación "Michou y Mau" hizo un llamado urgente a los padres de familia a extremar precauciones durante las festividades, recordándoles la importancia de no permitir a los menores manipular materiales peligrosos y de mantener los líquidos calientes fuera de su alcance.

"Que en esta temporada invernal cuiden a sus hijos, no les permitan jugar con pirotecnia; si tienen niños que gatean no pongan manteles en las mesas, no dejen café caliente, líquidos calientes en la orilla de las mesas, no permitan entrar a los niños a jugar a la cocina, pongan una línea o pónganle una cinta de color donde puedan decirle al niño ´hasta aquí tú no puedes entrar´; si van a usar velas o veladoras en esta temporada estar vigilando a los niños y en la noche apagar arbolitos de Navidad, no se duerman con arbolitos en Navidad prendidos", expresó.

La fundación trabaja la atención y prevención de quemaduras en menores, al tiempo que invitó a la población a ser consciente de los riesgos y a evitar prácticas que puedan poner en peligro a los más pequeños durante la temporada invernal.

Tenemos que ser prudentes a la hora de manejar fuego o permitirles a los niños jugar con fuego. - Antonio Carlos Fernández Gómez / Director de la Fundación ´Michou y Mau´

INCIDENCIA

El incremento en el promedio de accidentes con quemaduras se eleva en diciembre y enero

De cuatro casos, la cifra se incrementa a ocho o 10 en dichos meses

Gran número de accidentes ocurre por el uso indebido de pirotecnia

Así mismo, los accidentes al manipular recipientes con agua hirviendo se incrementan

Es por lo anterior que se pide prudencia al permitir a menores jugar con pirotecnia

Hacen una llamado urgente a prevenir este tipo de situaciones en el hogar.

ADVERTENCIA

50% Se incrementa el índice de accidentes con quemaduras para menores