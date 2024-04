Convocan a ser paramédicos

La Cruz Roja de Reynosa invita a los ciudadanos a ser parte de la Escuela de Paramédicos y cursar una carreta técnica.

Julian Barajas, vocero de la benemérita institución, comentó que todavía hay cupo para las personas que estén interesadas, y los requisitos son, tener la mayoría de edad, preparatoria terminada, INE y que se presenten a las 8 de la mañana con su papelería oficial.

"Durante un mes van a estar con curso propedéutico en donde se les va a enseñar algo la historia de Cruz Roja, primeros auxilios y aparte se les va a hacer un examen psicométrico para saber si cumplen con el perfil psicológico o no; si no aprueban este curso no podrán iniciar con los módulos de la Escuela de Paramédicos",dijo.

Explicó que se maneja un límite de 50 años, pero si hay una persona de 55, siempre y cuando no tenga ninguna discapacidad física o un impedimento para hacer movimientos, como cargar o mover algún objeto, se le puede registrar.

Actualmente, van 25 personas registradas y se invita a los que tengan aptitud de servicio que participen.

"Estamos invitando a todos, hay jóvenes que ya tienen los 18 años y ya les van a entregar su certificado de preparatoria o hicieron la preparatoria abierta, pues necesitamos el certificado para poder abrir las puertas, porque es una carrera técnica; entonces, como cualquier universidad estamos pidiendo esa documentación básica para saber que tú puedes ser apto para tomar este tipo de carrera y, te repito, el perfil psicológico que nos va a dar el examen psicométrico es muy importante", recalcó.