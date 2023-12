Prenden ´focos rojos´; crecen los suicidios

El Mañana / Staff

Prenden "focos rojos" en Reynosa ante el creciente número de suicidios que han venido registrándose a lo largo del 2023, ubicándose ya la cifra en 33 pérdidas humanas por esa causa. Se trata de 27 varones y seis mujeres, al menos hasta hoy, 15 de diciembre.

En 2022 se quitaron la vida 31 personas: 29 hombres y dos mujeres.

"Ante los funestos y lamentables hechos que han venido ocurriendo en ese renglón, es importante que ante la aparición de algún signo de alarma en un familiar se acuda con un especialista -psiquiatra o psicólogo- para exponer el caso y recibir ayuda y orientación para tratar de evitar que las cosas terminen en un deceso, al escapar por la puerta falsa", dijo Amadeo de León Carrillo, especialista y profesional en ese rubro, entrevistado ayer sobre el particular.

"Algunas señales pueden ser manifestar deseos de morir, de no soportar tanto sufrimiento, de no poder seguir adelante, así como sentirse triste todo el día o la mayor parte del día, llorar sin motivo aparente, presentar falta de interés, de motivación, incapacidad para sentir placer en las cosas que le agradan a una persona y tener sentimientos de culpa, entre otros más, por lo que se recomienda no dejar solo al paciente ni un momento y evitar que tenga acceso a cualquier objeto con el que se pueda hacer algún daño físico", agregó.

Otro de los consejos que se dan es que se le escuche a la persona, pues el verbalizar sus sentimientos le ayuda a darles otro enfoque, así como también es necesario buscar soluciones saludables.

MULTIFACTORIAL

Cabe señalar que algunos de los motivos por los cuales la gente entra en marcada depresión y toma la decisión de quitarse la vida, de alguna manera es por falta de trabajo, falta de redes familiares, el consumo de drogas y/o alcohol, migración, padecimientos psiquiátricos, enfermedades terminales, antecedentes familiares, ruptura amorosa, entre otros más.

Reiteró el llamado a familiares de alguien que se encuentre en esa situación, para que esté al pendiente en todo momento de él o ella y que, de agravarse la situación, acuda a profesionistas para que los orienten y ayuden, a fin de evitar que ocurra una desgracia, concluyó De León Carrillo.