Crean una piñata en homenaje a Debanhi

El propietario Dalton Ramírez, explicó a EL MAÑANA que la piñata tiene el objetivo de ser un homenaje a Debanhi y un rechazo a la violencia de género, por lo que no está en venta "Esta piñata la hicimos con el propósito de que sea un homenaje, la idea surgió porque vi un mural que se creó para concientizar e ir en contra de la violencia de género, Reynosa es una ciudad que enfrenta diversos problemas entonces la idea es que todos los que pasen la vean, que recuerden que debemos cuidar y respetar a las mujeres".

Esta piñatería ha generado polémica y ha destacado a nivel internacional por recrear personajes del medio artístico, políticos, así como a personas que se hacen virales en internet.

Pero también ha hecho referencia a movimientos feministas, por lo que Daltón dejo en claro que esto es una muestra de cambio y que de ninguna manera debe relacionarse a una broma. "Nosotros por lo general hacemos piñatas de bromas, pero esta figura no tiene nada que ver con eso, tampoco está a la venta, quizá la gente por eso ha hecho comentarios diversos, la realidad es que nos solidarizamos con la familia, con todas las mujeres, no se pretende faltar el respeto a nadie, al contrario esto es de apoyo, todos estamos de acuerdo en que lo que ocurrió con Debanhi no puede volver a pasar".

La piñata de Debanhi trae la misma ropa con la que se le vio la última vez, los tenis negros, su bolso y cubrebocas negro.

Estará expuesta las 24 horas y por lo menos por el próximo mes sobre la calle Nicolas Bravo."El machismo debe terminarse, a veces hacemos chistes con piñatas pero esta vez fue para homenajear, este año me convertí en papá y es diferente la manera en cómo se ven las cosas", agregó.