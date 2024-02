El viacrucis de corregir un acta

Armando Ramos Martínez, originario de Tlacolula, Veracruz, vive un viacrucis desde hace tiempo porque requiere corregir su acta, pero tiene que ir hasta su estado natal.

Ciudadanos piden una brigada de corrección de datos pero para diversos estados del país, porque requieren corregir errores que no se pueden hacer en las oficialías del Registro Civil locales.

En su caso se llama Armando, pero le pusieron Amando, y ahora tiene problemas con sus documentos oficiales.

"Yo soy Armando y el acta aparece nada más Amando, por eso me la están haciendo de pedo donde estoy trabajando; ya voy para dos años que estoy trabajando", dijo.

El ciudadano explicó que lo único que hacen es darle una misma copia con el error, por lo que tiene que acudir hasta el vecino estado para hacer los cambios. El tener el acta de nacimiento con un error de una letra le ha ocasionado que no le paguen sus utilidades, porque en su credencial de elector dice Armando y en el acta de nacimiento Amando.

"Ahí donde estoy dan utilidades; ya el año pasado no me dieron utilidades, que porque no estoy en la nómina, porque a mí me pagan en efectivo", expresó.

En su caso, para poder ir hasta su ciudad de origen, Armando debe viajar 18 horas en autobús hasta Veracruz, más 4 horas hasta su comunidad.

"Y ya ve que ya a mi edad ya no está uno también para viajar luego se marea uno del estómago y ya yo también por eso no he querido salir", recalcó.

EL VIACRUCIS DE ARMANDO