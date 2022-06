Corre con... ¡millones!

Imparable se ha vuelto la ola de asaltos que a cometido un delincuente conocido como "El Caballo" a una cadena de tiendas de conveniencia donde a acumulado pérdidas millonarias en dinero y mercancía.

Con más de dos años operando en la ciudad, en compañía de mujeres distintas y en ocasiones hombres, el delincuente a logrado obtener un jugoso botín que supera los dos y medio millones de pesos en más de 50 robos con violencia.

El delincuente y una mujer que lo acompañaba solo han sido grabados en una ocasión por las cámaras de seguridad de una de las tiendas que no pudieran asaltar debido a que estaba llena de clientes y decidieron solo entrar y salir.

En los otros asaltos siempre roba el sistema de cámaras de seguridad para evitar ser identificados por las autoridades.

La banda de asaltantes ha dejado pérdidas millonarias en las tiendas donde han robado dinero y mercancía.

En modus operandi de esta banda de asaltantes liderada por "El Caballo" operan de esta manera ingresan a la tienda, amenazan a los empleados con arma blanca o arma de fuego para llevarlos al área de bodega donde son sometidos.

Mientras que las mujeres y el sujeto que en ocasiones lo acompañan roban diversa mercancía, como lo son paquetes de cigarros, botellas de licor, cerveza, entre otras cosas.

También realizan transferencias bancarias, y roban el dinero de la caja registradora para escapar en diferentes vehículos que utilizan para operar en los atracos.

Rodolfo Torrero Ceballos, representante legal de la cadena de tiendas afectadas dijo que se han presentado las denuncia ante la Unidad General de Investigaciones Especializada en el Delito de Robo, donde se han entregado evidencias contundentes que identifican a "El Caballo" y a unos de sus cómplices.

El hampón siempre roba el sistema de cámaras de seguridad para evitar ser identificado por las autoridades.

Además, comentó que en una ocasión los elementos de la Policía Estatal lograron detener a "El Caballos" y a una de sus cómplices, una mujer robusta que tenía los cabellos pintados de color rosa.

La detención se registró en la colonia La Joya, cuando los asaltantes iban a bordo de un vehículo Chrysler PT Cruiser, de color azul, el cual habían utilizado horas antes en un asalto a una tienda de conveniencia.

Pese a que estaban identificados, al igual que el vehículo, los policías estatales no los quisieron presentar ante el fiscal en turno porque no les aseguraron la mercancía robada y dijeron que ya no había flagrancia del robo, es decir para que la ciudadanía entienda el termino, no los capturaron después de cometer el delito, esa fue la excusa de los oficiales.

Los agentes dejaron escapar a una banda de asaltantes que ha generado pérdidas millonarias a una cadena de tiendas de conveniencia.

Por lo que esta banda de asaltantes sigue operando en la región por lo que la semana pasada cometió su último asalto hasta el momento donde robaron más de 40 mil pesos en dinero y mercancía.