Contraataca el Covid

Sólo unos meses duró en la ciudad de Reynosa la declaración del semáforo verde para medir el riesgo de contagio al Covid-19, ya que con los aumentos en casos y hospitalizaciones, la Secretaría de Salud estatal determinó el retroceso epidemiológico al color rojo.

Con ello regresó la alerta para los propietarios de negocios "no esenciales", ante posibles nuevos cierres y restricciones que no se generan desde abril.

El color rojo, es el máximo riesgo a la enfermedad y la ciudad de Reynosa es el único municipio en toda la frontera norte tamaulipeca declarado en alerta máxima.

Los "no esenciales", abarcan la mayoría de actividades comerciales en Reynosa, desde tiendas de abarrotes, conveniencia, departamentales, joyerías, estéticas, restaurantes, florerías, servicios profesionales, actividades de recreación y deportivas.

Cuestionados acerca del regreso al semáforo rojo, comerciantes indicaron: "Lo que pasa es que el protocolo se ha descuidado mucho, por ejemplo en las campañas, a los políticos les interesaba más ganar votos que cuidar a la gente y ahí están las consecuencias, estamos a favor de la prevención, de la sana distancia y cubrebocas, pero no estaremos callados si nos dicen que debemos cerrar, porque no somos los responsables", comentó María, encargada de una marisquería.

En los primeros meses de pandemia, la mayoría de estos negocios reportaron pérdidas del 90 por ciento, al solo poder trabajar con previas citas o atenciones limitadas.

Pero ahora con la nueva normalidad, su ritmo de operaciones, ventas y capacidad se ha regulado. "Lo que las autoridades deberían hacer es sancionar a la gente que no usa cubrebocas, que está haciendo fiestas sin permiso, no castigar al pequeño o mediano comercio, esto del Coronavirus va a estar siempre, esperemos que no quieran cerrarnos a su conveniencia".

El compromiso de los negocios formales para evitar retrocesos en su capacidad operativa se refleja en la permanencia de filtros sanitarios para ingresar a comprar, pese a que en el más reciente dictamen del comité estatal para la seguridad en salud, se considera opcional.

La quinta ola

El miércoles, la Secretaría de Salud estatal informó que por tercer año consecutivo los casos diarios de Coronavirus se colocaron en 347 lo que se proyecta con la quinta ola de casos positivos en la entidad.

Actualmente los municipios de Reynosa, Victoria, Güémez, Jaumave, El Mante, Soto la Marina, Ciudad Madero, Altamira y Tampico se colocan en el semáforo rojo al contar con un incremento de casos positivos de Covid-19, mientras que en color naranja se ubican Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Hidalgo y González.

Con menor cantidad de casos pero en semáforo amarillo se ubica Matamoros, en color verde se ubican los 21 municipios restantes de la entidad. Fue el pasado mes de mayo cuando se vivió la cuarta ola de contagios cuando se registraron hasta 1 mil casos por día, siendo esta el incremento más gran- de que se tiene registros des- de el inicio de la pandemia en el mes de marzo del año 2020.

Extreman protocolos

- La recomendación de las autoridades de salud estatal son las de mantener las medidas sanitarias y de higiene como el uso de cubrebocas, lavado en manos con jabón, el uso de gel antibacterial y el distanciamiento social, además de completar los esquemas de vacunación.

- El compromiso de los negocios formales para evitar retrocesos en su capacidad operativa se refleja en la permanencia de filtros sanitarios para ingresar a comprar, pese a que en el más reciente dictamen del comité estatal para la seguridad en salud, se considera opcional.

...Y pega el Covid al alcalde ausente

{"quote":"Tenemos ese dato de que estará atendiendo ese estado de salud que tiene y que tan pronto como pase seguirá el proceso necesario". Alfonso Peña Rodríguez, alcalde interino Reynosa"}

Sin que se aclare cuándo regresará de licencia el alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz, ayer funcionarios municipales informaron que envió un oficio al Ayuntamiento para avisar que tiene Covid-19, y además problemas gástricos.

El diagnóstico se produce luego de que el presidente municipal con licencia se ha estado exhibiendo en videos en sus plataformas de redes sociales recorriendo las calles de la ciudad sin cubrebocas y teniendo contacto directo con personas en el sector centro.

El diagnóstico fue compartido por el secretario general del Ayuntamiento José Luis Márquez Sánchez hacia los regidores, antes de que concluyera una sesión de cabildo extraordinaria.

Ahí se refirió que Peña Ortiz, quien solicitó licencia desde el 24 de mayo, hizo llegar a la oficina municipal unos oficios con su estado de salud.

EL MAÑANA cuestionó al alcalde interino José Alfonso Peña Rodríguez acerca de los motivos que orillaron a Carlos a separarse del cargo, y si su estado de salud actual, prolongará aún más su regreso.

"Tenemos ese dato de que estará atendiendo ese estado de salud que tiene y que tan pronto como pase seguirá el proceso necesario, él pidió la licencia para atender asuntos personales, está por concluirlos, luego se podrá reincorporar".

Este viernes el alcalde cumplirá un mes con licencia, pero en este periodo ha presumido a través de sus redes sociales estar varias veces en Reynosa, en paseos por la Peatonal Hidalgo, plaza principal, hasta en las urnas del pasado 5 de junio, cuando se renovó la gubernatura.

Acerca de los tiempos de la licencia, funcionarios municipales han indicado que se trata de un documento "indefinido", por lo que no se viola ninguna ley o reglamento.

Por ello, el funcionario interino agregó: "Lo que yo puedo decir es que estamos trabajando por Reynosa, estamos cumpliendo, un mandato de cabildo como alcalde sustituto".

Alarma en el Cabildo: va a sesiones ´on line´

Finalmente ayer se retomaron la sesiones de cabildo en Reynosa, tras casi un mes sin actividad, pero fue para acordar que todas las próximas se harán a la distancia, sin que regidores, síndicos, secretarios ni el alcalde estén presente en la oficina.

Esto quiere decir, que se replicará el método de trabajo que utilizó la anterior administración durante el segundo semestre del 2020.

De acuerdo al dictamen de la comisión de salud pública, el acuerdo tiene como objetivo prevenir contagios de Covid-19, seguir recomendaciones sanitarias y acatar el semáforo rojo.

Pero previo a la votación, regidores emitieron sus cuestionamientos con respecto a qué protocolos se utilizarían en el resto de actividades municipales, como las visitas a las colonias, audiencias públicas, o jornadas de acercamiento.

La respuesta en este sentido solo fue el esperar el desarrollo de la enfermedad e instrucciones de autoridades en salud.

Mientras tanto, el alcalde interino José Alfonso Peña Rodríguez confirmó el contagio también de directores.

A la sesión que se efectuó de manera extraordinaria, faltaron cuatro funcionarias; tres regidoras y la primer síndico, María Luisa Tavares Saldaña, de quien luego se confirmó estaba contagiada de Covid-19, al igual que la regidora Ana Lidia Luevano de Los Santos.

Sin cubrebocas, besos y abrazos

- Desde marzo del 2020 la Secretaría de Salud en Tamaulipas determinó como obligatorio el uso de cubrebocas y en el más reciente decreto, se mantuvo para los espacios cerrados.

- Pero ayer fue evidente que al menos media decena de regidores estaban en la sala de cabildo sin el, o mal colocado, al no cubrir la totalidad de nariz o boca.

- La sana distancia es otra de las prácticas que no ha podido seguirse en el recinto, e incluso momentos antes de apareciera el alcalde interino para la sesión, se juntaron grupos de regidores a charlar, por ello abundaron las risas.

- El saludo de beso es una práctica de alto riesgo a para contraer la enfermedad, y esta también ha pasado desapercibida, incluso hasta por el alcalde interino Alfonso Peña Rodríguez, quien recorrió los lugares de cada regidor saludando de beso y abrazo.

Se aprobó realizar las sesiones de Cabildo a la distancia, regidores, síndicos y alcalde podrán conectarse desde casa.