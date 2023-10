‘Pone Congreso trabas en registro de independientes’

El Mañana / Staff

Hay cambios que se dieron en esta legislatura que esta en activo del Congreso del Estado de Tamaulipas, en la cual dentro de esas modificaciones hay cambios muy sustanciales, en donde realmente se acortan los días y nos dan menos margen para poder tener la documentación adecuada y apropiada, para quienes pretendan registrarse como candidatos independiente, así lo dió a conocer en entrevista Marco Antonio Elejarza Yáñez, quien buscará nuevamente la candidatura independiente para la alcaldía de Reynosa.

Para quienes buscan una candidatura es definitivamente muy difícil y muy complicado, con todo lo que conlleva desde la formación de la asociación civil, hasta la conclusión de entregar dichos documentos, antes del día primero de diciembre de este año; la ventaja de un servidor, junto con todos los colaboradores, es algo que ya conocemos y para nosotros, es más fácil. puntualizó.

Pero para aquellos que lo van a hacer por primera vez, dice lo hicieron con esa finalidad, que existan menos participantes, a las candidaturas independientes en Tamaulipas, porque siguen representando un peligro latente para los partidos políticos, lo cual es una pena, dijo Elejarza Yáñez, porque se supone que iba a haber mayor apertura, mayores opciones para que los ciudadanos tomaran decisiones en base a las personas basados en proyectos y no nada más en los partidos políticos.

Panorama 2024

Aún con todas las trabas espero un panorama mucho mejor, para quienes contiendan en candidaturas independientes, que haya más oportunidad, mejores opciones, para aquel candidato que vaya a ser independiente, porque ya no van a estar inmiscuidos los partidos políticos, porque lo que nosotros vemos en ellos, es que son los mismos, se cambian de un puesto a otro, pero de una manera u otra, no dejan de ser manejados por el mismo grupo o los dos o tres grupos que hay, que siguen controlando a esos partidos políticos, aseveró.

En cambio aquí como independientes, son los ciudadanos los que van a seleccionar a través de lo que ellos vayan a exponer o de lo que uno va a exponer, esa va a ser nuestra mayor ventaja, y esa oportunidad la vamos a aprovechar porque los mismos ciudadanos, en Reynosa, están cansados y artos, porque es algo que no ha cambiado, lamentablemente siguen las mismas prácticas.

Se le dió la oportunidad a un nuevo partido político, a un proyecto y resulta que son los que se han cambiado de un partido a otro y que han llegado otra vez y que les han recibido con los brazos abiertos, pero han dejado al margen a la misma ciudadanía, eso es lo que realmente nos preocupa.

Estoy convencido que la gente saldrá a votar en las próximas elecciones, pero más convencido de que saldrá aquella gente que no salía a votar, aquellos que no venden su voto, aquellos que están cansados de vivir en un lugar, donde apesta, donde no hay agua, donde no hay muchas cosas básicas en nuestra ciudad.

Creo que en el momento de que se nos dé la oportunidad de tener esa conversación con los ciudadanos, sabrán que no habrá simulaciones, existe un hartazgo, vamos a entrar en un proceso complicado, pero yo estoy seguro que los ciudadanos sí van a salir a votar, por último pidió que voten por la persona no por el partido político, no por aquellos que por una migaja, nos sigan teniendo en ruinas y sigan viviendo en otras ciudades, concluyó.