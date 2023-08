Pega a la Fecanaco el conflicto interno

El Mañana/ Staff.- Las acusaciones que se viven al interior de Canaco Reynosa, ahora llegan hasta la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Tamaulipas.

ACUSA

Cecila Bueno, quien se nombra presidenta de la cámara nacional de comercio en Reynosa en conferencia de prensa acusó a la FECANACO de los ataques que se le han realizado.

Días atrás fue destituida en una sesión de consejo, pero dice fue en forma arbitraria, porque para removerla se tiene convocar a una asamblea general donde vayan a votar la mayoría de los comerciantes.

"Ya lo he manifestado que posiblemente Julio Almanza esté detrás de esto porque he recibido amenazas de el por cuestión de que no me acoplo a Fecanaco, Fecanco no existe, porque no está acreditaba ante la secretaria de economía", dijo.

Señaló que de todos los gastos realizados en la cámara se tiene notas y facturas, pero hay filtros como el tesorero, la directora y despacho contable que son a los que compete solicitar lo que corresponda, por lo que no hay malversación o mal manejo de recursos.

"Julio me amenazó me dijo si tu me haces una, yo te hago tres, no se a que se refería, Gildardo en una ocasión me dijo que si no es como el quiere pues me iba a tumbar, yo no se a que se refiere, anteriormente ya han quitado a otros presidentes, quieren tener el control", recalcó.

Advirtió que si acusa de la situación ante la Secretaria de Economía, se va a poner un candado para que no haya ingreso para la cámara de comercio.