La disputa por la Canaco: Involucrados dan sus versiones

El Mañana / Staff.- La Cámara de Comercio en Reynosa se divide de nuevo ante acusaciones de mal manejo de los recursos, por lo que se vuelve a quebrar la unión de la agrupación.

Todo comenzó cuando Odeth Ortiz Melhem, miembro activa de la Canaco-Reynosa acusó de corrupción en el manejo del dinero a Cecilia Bueno, en ese momento presidenta de la agrupación.

Posteriormente, el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio acordó la destitución y suspensión de derechos como presidenta y nombró en su lugar a Gildardo López Hinojosa como presidente interino.

El proceso de auditoría interna fue pedida por el tesorero del organismo, bajo una observación de supuesto mal uso de los recursos de la Canaco.

De esta forma se nombró una comisión de honor y justicia para que estuviera al frente de este proceso, y ayer miércoles fue el último día que le dieron a Cecilia para que presentara sus argumentos, las pruebas y se defendiera.





HAY VARIAS QUEJAS

Gildardo López Hinojosa, presidente interino de Canaco comentó que cuando se abre la investigación interna se empiezan a sumar oficios de empresarios que han tenido algunas molestias, diferencias o que los han invitado a ser parte de un robo y un acoso laboral con el personal.

“También una denuncia y luego otra denuncia del Consejo del asesor del presidente y el señor Cienfuegos, y acumuló un montón de escritos y una gran rama de problemas que se están dando en la Canaco. Este es un proceso interno, no es de abogados, no es de tribunales, no es de Ministerio Público, pero ella ya lo manejó de esta forma, ya se salió de control completamente”, dijo.

“Al ver que estaba fuera de control, el consejo de la Canaco se reunió y me nombró como presidente interino para que la Cámara no esté sin cabeza”, recalcó López Hinojosa.

"Esto se salió de control, ella lo manejó en las redes, lo manejó con abogados, lo manejó fuera de la Canaco y eso habla muy mal de nosotros, habla mal del organismo; tenemos que reestructurarlo inmediatamente”. Gildardo López Hinojosa, presidente interino de Canaco

“La cámara tiene gastos, tiene necesidad de trabajar, tiene una nómina, hay que pagar la luz, el agua y el teléfono y atender a los comerciantes; entonces se nombró un presidente interno, que es tu servidor.

Me nombró el consejo de la Cámara, que es la máxima autoridad en este organismo, es un interinato; si el consejo de la Cámara después de que honor y justicia les dé los argumentos y el consejo decidiera restituir, decidiera quitarla definitivamente, decidiera dejarme a mí como presidente después de interino a ser el titular, el consejo es la máxima autoridad; todavía no son los tiempos, todavía hay un proceso que hay que esperar y hay que seguir adelante”, recalcó.

Informó que Cecilia Bueno presentó una denuncia de amenazas, pero el presidente interino recalcó que nunca se le amenazó.

“No tenemos un cuchillo, no tenemos una pistola, no tenemos una navaja, no tenemos nada con qué amenazarla; platicamos, sí, nos alteramos un poco, subimos la voz, la bajamos, como cualquiera, porque hay muchas cosas que no entiende y por más que se las dices sigue sin entenderlas.

Ella habla muy fuerte y te hace que subas la voz, pero nunca hemos llegado a ningún cruce de un golpe, un manazo, una cachetada o una amenaza verbal fuerte, no existe nada de eso.

Nos vamos a tener que defender ante esas amenazas que ella dice, y nuestros abogados estarán viendo la demanda que puso de amenazas a ver en qué consiste y contestarla, como debe ser”, recalcó Gildardo López Hinojosa.





TODO SOLVENTADO

Cecilia Bueno dijo que todo se debe a otro interés porque ha estado trabajando y ha visitado a los comerciantes y obtuvo 140 votos durante la campaña para ser electa.

"Todo está solventado, es puro invento, son cuestiones de operatividad, aquí está todo; está manejado malamente, vamos a ver quién está detrás de todo esto”. Cecilia Bueno, presidenta destituida de Canaco

“Ayer estuvieron cuatro consejeros, nada más de 10, no procede porque el señor Andrés Cienfuegos ya no es socio de la cámara y no tiene comercio, todo está solventado, es puro invento, son cuestiones de operatividad, aquí está todo, está manejado malamente; vamos a ver quién está detrás de todo esto”, advirtió.

La presidenta destituida acusó a Gildardo López Hinojosa, recalcando que va a proceder; ayer acudió en compañía de su abogado a las instalaciones de la Canaco.

“Ya me desprestigiaron bastante sin motivo, yo vengo de una familia onerosa, no nos conocen ni de trampolines ni de nada de eso, mis padres fomentaron el deporte y la cultura en Reynosa.

Somos gente que le apostamos a la educación y no se vale todo lo que me están haciendo; tan fácil que es

quiero tu silla; Gildardo, que es el que está peleando la silla, hubiera dicho y llegamos a un acuerdo.En una ocasión me dijo: si no hacía como él quería, me tumbaba, y aquí está el hecho. De acuerdo a derecho vamos a proceder”, recalcó.