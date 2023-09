Insuficiente el incremento a tarifas del servicio: Comapa

El Mañana / Staff

El gerente general de la Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en Reynosa, Alfonso Gómez Monroy es contundente y afirma que el reciente incremento en las tarifas del agua sigue siendo insuficiente ante el costo real que implica el servicio que se brinda a los 259 mil usuarios registrados en la ciudad.

Aún más. En entrevista exclusiva para EL MAÑANA, revela que de este universo de usuarios registrados (259 mil) más de 100 tomas no pagan servicio de agua y drenaje, es decir, se trata de tomas clandestinas e ilegales que sólo drenan la capacidad financiera del organismo.

Y fundamenta: "Nosotros manejamos un costo de 14.9 pesos por cada metro cubico de agua que se distribuye, pero al final lo cobramos en 10 pesos con 07 centavos, es decir, no es el costo que inicialmente se plantea. A nivel nacional hay ciudades en donde el costo de cada metro cúbico oscila entre 19 y hasta 20 pesos, lo que refleja que Comapa de Reynosa aún se encuentra por debajo de la media nacional por concepto de tarifas.

"No estamos cobrando lo que debiéramos por el servicio; se destinan cuatro millones de pesos mensuales en pago de renta de bombas eléctricas para evitar trastocar la operación de las plantas potabilizadoras de agua y ante los cortes de energía eléctrica no dejar sin suministro del líquido a los reynosenses. Es un gran esfuerzo y gasto que hacemos y prácticamente no estamos ganando nada.

No recibimos subsidios, hay participaciones económicas federales, pero están trazadas para obras de infraestructura. El año pasado se destinaron 600 millones de pesos con apoyo del Ayuntamiento, pero en los hechos no tenemos más ingresos que aquel generado por los usuarios", dijo.

De acuerdo al registro de la Comapa en Reynosa, solamente dos de cada 10 usuarios pagan con puntualidad su recibo mensual de agua y más de 100 mil usuarios no pagan el servicio y aun así exigen el abasto, cuando utilizan un agua que no pagan. Tenemos 49 cárcamos operando en la ciudad, al menos 20 de ellos han sido objeto de robo, vandalismo, saqueo y daños que nos ha costado millones de pesos solventar.

Hay en la ciudad en este momento 130 "caídos" activos por toda el area geográfica de la ciudad, cuyos costos de obra y reparación demandan presupuesto económico que puede ir desde miles a millones de pesos cada uno", sostuvo Gómez Monroy.

Reitera que el gran reto principal es hacer que los usuarios cumplan con el pago del agua, es el único ingreso de Comapa y admitió que malas políticas de administraciones en el pasado han generado un detrimento patrimonial.

Demandas y procesos legales que cuestan millones de pesos, que no se cuenta para pagar, pues el presupuesto se va en el mantenimiento y mejora de su infraestructura que durante muchos años estuvo en abandono.

"Recién hemos pasado y aún estamos inmersos en una crisis de abasto de agua por la ola cálida y suspensiones en el flujo eléctrico; se perdieron vidas por la ola de calor atípica y los ciudadanos deben reflexionar en torno al esfuerzo que entraña el que podamos tener agua en la ciudad, y lo justo es pagar por ella al recibirla, pero tenemos un gran déficit de morosos que no pagan y eso tenemos que cubrirlo nosotros, aun cuando no tengamos el dinero", asentó.