Enfrenta Reynosa déficit en infraestructura: CMIC

El Mañana / Staff

El presidente de La Camara Mexicana de Industria de la Construcción el Ingeniero Guillermo Acebo Salman, en Reynosa y la Región, dió a conocer que están tratando de incursionar más fuerte tanto en la industria maquiladora como en toda la industria privada y por supuesto, con el Gobierno del Estado así como con el Gobierno Municipal.

En Reynosa somos muy afortunados de tener un clima laboral positivo, ya que siguen llegando inversiones a Reynosa, la industria en general, no solo la maquiladora esta apostándole a la frontera, el nearshoring está funcionando tal vez muy despacio, como pensamos que se iba aplicar en Reynosa, sin embargo estamos preparados para seguir trabajando en ese sentido, crecer las empresas constructoras.

Comentó que por parte del Gobierno del Estado sí vemos, que esta un poco más lento las licitaciones públicas, obviamente el municipio ya venía encarrerado, ya venía de varios años trabajando, así que vemos que el ayuntamiento con cerca de mil millones de pesos al año, han enfrentado problemas fuertes como el drenaje, agua potable y la pavimentación básicamente.

Y en cuanto a Gobierno del Estado esperamos por supuesto mucha mayor inversión, que hasta ahorita no se ha dado, ha estado muy limitada, entendemos que llegan y no hay proyectos ejecutivos, tenemos confianza en que van a empezar a bajar esas inversiones lo mas pronto posible, ya se les dio el tiempo suficiente para que tengan esa cartera de proyectos, y que ya se apliquen los recursos que necesita la ciudad, que merece Reynosa y sobre todo que se esta devengando porque somos la economía más fuerte del estado.

Consideró que en cuanto a infraestructura hay un déficit muy importante en la ciudad, ya que no hay la capacidad instalada para el suministro y la distribución de la energía eléctrica, desafortunadamente siguen los tandeos, lo estamos viviendo, todavía tenemos temperaturas de 40 grados, aunque el área que analiza ese concepto a nivel federal dice que aveces estamos a 22 grados, no se en donde, porque en Reynosa es raro tener esa temperatura, lo hacen en el sentido de no otorgar subsidios, como es el caso de Reynosa en donde queremos cambiar la tarifa a una tarifa más económica, entonces una ciudad fronteriza, con una industria maquiladora fuerte que no tenga suministro de energía eléctrica, no pueden instalarse, así de simple y sencillo.

Otro rubro importante es también el agua potable, que va de la mano con la energía eléctrica, si no hay energía eléctrica, no hay agua, hasta hace poco supimos que se habían rentado ya unas plantas para energía, para las tres plantas potabilizadoras, que tenemos en la ciudad y que de esta manera el suministro no se corte, tuvimos que instar los organismos empresariales para que se hiciera esto, puntualizó.

En cuanto a bacheo en la ciudad, ha ido avanzando muy lento, la ciudad requiere de una metamorfosis de pavimento, la ciudad es muy grande, cuando el INEGI nos dice que somos 704 767 habitantes, tan solo los que vivimos del lado oriente para pasar al poniente y viceversa a veces tardamos una hora y pico, entonces nosotros los que vivimos aquí, sí nos damos cuenta que no somos 700, no nos están contando, por diversos factores que influyen, sin embargo no todo es criticar, si no en el sentido que de que, me dices que somos menos, pues menos participación federal llega al estado y por ende al municipio.