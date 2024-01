Quedan las calles destrozadas tras recientes lluvias

"Por años se ha sufrido la apatía de las autoridades que tienen la obligación de brindar servicios de calidad a la población y al menos aquí en la colonia Ampliación Aquiles Serdán, no ha sucedido así porque tenemos calles totalmente destrozadas e intransitables". Elizabeth Castro Martínez

El Mañana / Staff.- Porque las recientes lluvias dejaron en peores condiciones infinidad de calles, sobre todo en las colonias populares, sus residentes hacen un llamado a Obras Públicas o Servicios Primarios para que pongan en marcha un programa emergente de mejoramiento de las mismas.





CONDICIONES LAMENTABLES

En la colonia Rosita, la calle Tres Naciones se encuentra en muy lamentables condiciones en tanto que en la Ampliación Aquiles Serdán, hay muchas más en similar estado, como es el caso de la Francisco I. Madero, la Flores Magón y otras más.

Elizabeth Castro Martínez, declaró que por tanto se hace muy necesaria la intervención del municipio para que emprenda acciones concretas y precisas para hacer transitables las calles pues hay automovilistas que prefieren buscar otras alternativas para circular a fin de evitar que sus vehículos se dañen de la suspensión y llantas.

Por años se ha sufrido la apatía de quienes tienen la obligación de dotar de buenos servicios a la población, pero desafortunadamente no sólo ofrecen y no cumplen y la prueba está en que las calles están destrozadas y no hacen nada por repararlas, dijo Castro Martínez.