Instan a ciudadanos a proteger a mascotas en Reynosa

Por: Nubia Rivera

Diciembre 06, 2024 -

El Mañana / Staff.- Personas solidarias han ayudado con cobijas, casitas y alimento a las mascotas que se encuentran de forma temporal en el Centro Antirrábico de Reynosa.

Actualmente, se alberga a 25 perros, de los cuales 20 son de talla grande, así como a siete gatos.

Maricruz Prado Espinoza, responsable del Centro Antirrábico, comentó que la alimentación es una de las principales necesidades para garantizar el bienestar de estas mascotas.

"Siempre agradecemos a las personas que nos han apoyado; todos los días se les alimenta, y cualquier donativo, por pequeño que sea, es bienvenido", destacó.

El Centro Antirrábico ofrece el servicio de vacunación y esterilización de mascotas, pero en su noble labor, cuando encuentran algún perro o gato en alguna situación, lo llevan a las instalaciones, mientras se espera que sea adoptado por alguna familia.

"Sí tenemos mascotas y la mayoría son mascotas grandes y ellos nunca se dejan solos sin comer, todos los días se les alimenta y toda aquella persona que su corazón quiera hacer una labor y regalarnos un poquito de lo que tienen es bienvenido", expresó.

Además de las donaciones, el centro invita a las familias interesadas de adoptar a visitar sus instalaciones.

El Centro Antirrábico no sólo recibe alimentos, sino también cobijas, ropa usada o cualquier material que pueda ser útil para los animales, especialmente durante los meses de frío, y las donaciones pueden ser entregadas directamente en las instalaciones del centro, ubicadas en calle San Luis Potosí, número 1610.

"Damos las gracias, mil gracias y que sea multiplicado por su corazón de tomarse el tiempo de traerlos, o igual nos pueden decir y nosotros acudimos; no importa que las cobijas o por decir en este caso sean usadas, rotas, con manchas, no importa eso, no pasa nada, todo es bien recibido con los brazos abiertos", finalizó.