Arrancan campaña; van 4 por la Alcaldía de Reynosa

Al primer minuto de iniciado el periodo oficial de campañas en Reynosa, los candidatos a la presidencia municipal y diputaciones locales de todos los partidos políticos, emprendieron el recorrido proselitista de 45 días, asistiendo al encuentro de los reynosenses para presentarles sus propuestas y promover un diálogo y solicitud del voto este 2 de junio.

Mauricio Arturo de Alejandro Martínez, candidato a la presidencia municipal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue el único que, durante los primeros minutos del 15 de abril, inició con una concentración de simpatizantes y ciudadanos en la sede partidista en la colonia La Cañada, acompañado de la candidata a la diputación local Zoraida Lara Cruz.

EL CABALLO NEGRO

Por la mañana de ayer lunes, ofreció una conferencia de prensa, en donde presentó los integrantes de su planilla al Cabildo:

"Son mujeres y hombres, que no cuentan con presencia en la política, son ciudadanos honestos todos y con muchas ganas como yo de sacar adelante a Reynosa del abandono y retraso que prevalece, soy el "Caballo negro" y vamos con todo por Reynosa", afirmó.

VOLUNTAD PARA ESCUCHAR Y TRABAJAR

Luis René Cantú Galván, candidato a la presidencia municipal por la coalición "Fuerza y Corazón por Tamaulipas" que integran el Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional, inició ayer

lunes a las 7 de la mañana, asistiendo a una misa, acompañado de su familia, candidatos a la diputación local e integrantes del Cabildo.

Posteriormente, se trasladó al Fraccionamiento Almendros, en donde ofreció una conferencia de prensa y después una amplia caminata por el sector, en donde dialogó con vecinos, a quienes dijo que cuenta con la capacidad y voluntad para enfocarse a resolver las grandes problemáticas de la ciudad, principalmente el referente al abasto y distribución del agua.

MULTIPLICAR LO HECHO

Carlos Víctor Peña Ortiz, candidato a la presidencia municipal por la Coalición "Sigamos Haciendo Historia" compuesta por Morena- Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de Mexico, acudió por la mañana a la sede del Consejo Municipal Electoral, en donde recibió la constancia de validez de procedencia de su registro como candidato por la reelección.

Por la tarde-noche de ayer, sostuvo un encuentro y mitin por la apertura de su comité de campaña en el bulevar Morelos y Tehuantepec, acompañado de cientos de simpatizantes y ciudadanos.

En su mensaje, se comprometió a multiplicar la obra pública en Reynosa, así como programas sociales como becas escolares y académicas, atención en servicios urbanos y básicos en las colonias, fue acompañado por los integrantes de su Planilla al Cabildo.

En el mitin celebrado anoche. Carlos Víctor Peña Ortiz fue acompañado de Arsenio Lozano, coordinador del Partido del Trabajo, Verónica Cota, secretaria de Mujeres de Morena en Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, candidata del Partido Verde al senado, José Ramón Gomez Leal, candidato al senado por Morena y Claudia Hernández Sáenz, candidata a diputada federal por el segundo distrito. Magaly Deandar Robinson y Humberto Prieto Herrera, candidatos a diputado local.

CANDIDATOS HONESTOS PARA REYNOSA

Rigoberto Ramos Ordoñez, candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, comenzó el primer día de campaña con un encuentro vecinal en el fraccionamiento San Pedro.

A las 10 de la mañana, efectuó una visita y conferencia con medios en las instalaciones del Museo del Ferrocarril y después emprender una caminata por la calle Peatonal Hidalgo.

En sus declaraciones, el abanderado naranja en Reynosa, expuso que sus candidatos al Cabildo y simpatizantes son mujeres y hombres honestos todos: "No tenemos cola que nos pisen, no somos corruptos y no venimos buscando una chamba".