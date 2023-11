Busca Zertuche candidatura para presidencia municipal

El Mañana / Staff.- Armando Zertuche Zuani. Diputado Local por Morena en Reynosa, anunció su participación y registro al proceso interno de precandidato a la presidencia municipal, visualizando que la elección del 2024 será un proceso difícil, prevaleciendo una álgida polarización política por lo que urgió a que se trabaje en las propuestas.

PROCESO INTERNO

Respecto al proceso interno de Morena en Reynosa, demando que haya reglas claras, transparentes y que brinden la certeza de que no haya "dados cargados" y si una "cancha pareja", en donde el dispendio de recursos económicos no sea una ventaja.

"Dice un dicho que por sus hechos los conoceréis". Respondió Zertuche Zuani, cuando fue cuestionado en torno al uso de recursos públicos por parte de Carlos Peña Ortiz que le han dado una aparente ventaja en capacidad de competencia sobre los demás aspirantes de Morena.

"Yo estoy haciendo la parte que me corresponde, en su momento en 2021 discutí, resolví y esas diferencias con Mario Delgado los porque si los porque no: No se dio la competencia de igualdad, pues Morena dijo que Peña Ortiz en 2021 era un compromiso y como opción se le dio a la oportunidad de reelegirse como diputado local y decidió para participar como diputado local y coordinador del grupo parlamentario", dijo.

Vamos avanzando y quiero ser claro de que hay más consciencia de que no es el dinero y el manejo de los apoyos, si no el ánimo popular que está cansado en creer o no en un proyecto, el proceso será difícil y el partido debe ser muy cuidado o vamos a enfrentar en 2024.