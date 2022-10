´Arde´ Protección Civil

Los inconformes que expusieron su sentir en redes sociales califican al funcionario de déspota y prepotente, así como de acosar a empleados de la dependencia municipal.

Dicen los quejosos que no dan a conocer sus identidades por temor a represalias, que él solapa a algunos compañeros y hasta les permite llegar tarde a la oficina y hasta a faltar a sus labores.

"En días pasados nos llevó a personal de Contraloría Municipal para que expusiéramos nuestras quejas, pero por temor ninguno las presentó", dicen los quejosos.

DESMIENTE

Juan José Carcaño Gutiérrez, por su parte, desmintió en entrevista con EL MAÑANA lo que se dice sobre su persona y añade que seguramente todo es resultado de que se está afectando intereses de quienes cobardemente hacen esos comentarios y no tienen el valor de decir las cosas de frente, "pero si me comprueban sus dichos, presentaré mi renuncia".

"Creo esa es la reacción de gente floja o huevona, o puede ser que les haya afectado porque hacen trabajos particulares para ganarse una lana, al tener acuerdos con hospitales para trasladar pacientes en ambulancias de la corporación o por vender frapes", declaró.

Al abundar sobre el tema, Carcaño Gutiérrez indicó que también lo acusan los quejosos de hacer lo mismo que su antecesor, "pero si me lo comprueban, presentaré mi renuncia", concluyó.

REVELACIONES

En redes sociales, se divulgaron testimonios de elementos de la corporación y uno de ellos fue enviado a las plataformas de este periódico:

´´Buenas noches, podrías publicar que ya estamos hartos del vividor y acosador el director de emergencias de bomberos Juan José Carcaño Gutiérrez ya estamos hartos y de que no se nos haga caso, también un llamado al alcalde Carlos peña Ortiz, ya que en días pasados mandó a Contraloría municipal para que nosotros pudiéramos dar nuestras quejas y el prepotente del Carcaño frente a Contraloría hizo el siguiente comentario "ándenle aquí está contraloria para que se desahoguen y no me anden exhibiendo en Facebook, desde hay empezó el señor a meternos miedo, después indicó a los de Contraloría a que fuera en la sala de juntas donde recibiera el personal para quejas, cosa que el personal no iría a esa sala por que la oficina el Carcaño está frente a la sala de juntas y pues solo estaría viendo quien entra para así empezar a meter miedo que nos correría´´.

Los ataques en mi contra son porque he afectado el bolsillo de los quejosos pero si se comprueban sus dichos, yo presentaré mi renuncia". Juan José Carcaño, Emergencias