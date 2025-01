Aprueban castigo por uso de drones en el espionaje a policías en Tamaulipas

El Mañana / Staff.- El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó una ley que regula el uso de drones con fines ilícitos, una medida que busca combatir el empleo de estas aeronaves para actividades delictivas, como el monitoreo de operativos policiales o la ubicación de autoridades en tiempo real.

Durante la presentación de la iniciativa, Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, destacó que esta ley se enfoca, exclusivamente, en el uso ilegal de drones, aclarando que aquellos que los utilicen con fines recreativos o para tomar fotografías y videos no estarán sujetos a ninguna sanción.

"Si las personas usan sus drones con fines recreativos para tomar paisajes que les gustan, no van a andar persiguiendo patrullas; ésa es la gran diferencia", explicó Prieto, asegurando que la medida no afectará a los usuarios que no empleen los drones para actividades delictivas.

El propósito principal de esta iniciativa es que aquellos que utilicen drones para informar sobre la ubicación de las autoridades, como en el caso de los delincuentes, que los emplean para alertar sobre operativos de seguridad, sean sancionados adecuadamente.

El legislador reiteró que "No es que la autoridad vaya a ir en contra de cualquier persona que traiga un dron", sino que se trata de una regulación enfocada en quienes abusen de esta tecnología para cometer actos ilícitos.

La iniciativa fue aprobada en la última sesión del pleno del Congreso del Estado, y ahora sólo falta que el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial del Estado para que entre en vigor. Una vez publicada, la ley se incluirá en el Código Penal de Tamaulipas, estableciendo las sanciones correspondientes para quienes usen drones con fines delictivos.

Esta medida surge ante el creciente uso de tecnología avanzada por parte de organizaciones criminales para el monitoreo de la policía , la manipulación de situaciones de seguridad, pero con la nueva legislación, las autoridades buscan frenar el uso ilícito de drones y garantizar la seguridad en las operaciones de seguridad pública.

Con la aprobación de esta ley se espera establecer un marco legal, claro y eficaz para enfrentar los retos que la tecnología de drones presenta en el contexto de la seguridad pública, dejando claro que su uso recreativo no está penalizado, sino sólo en aquellas actividades que comprometan el orden y la seguridad.