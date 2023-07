Sufren apagón económico

Hace falta que la CFE compre aparatos nuevos, hay demasiada gente y paga luz; deberían comprar equipo nuevo para estos problemas que hay, porque desde la semana pasada se fue tres veces, esta semana se ha ido dos". Efraín Patiño, comerciante

La falta de electricidad generada por las altas temperaturas está "apagando" económicamente al comercio local, ya que bajan sus cortinas o tienen pocos clientes, aunado a la afectación que viven las familias en sus hogares.



En un recorrido por la ciudad se constató que tanto el comercio en general y plazas comerciales se han visto afectadas por los apagones.

Por ejemplo, este miércoles una parte de la zona Centro, la que comprende la calle Aldama y aledañas, se mantuvo sin electricidad desde las 13:00 horas, lo que originó que cerraran desde laboratorios médicos, consultorios, dentistas, oftalmólogos y hasta gasolineras de la zona.

SUBE DEMANDA

Efraín Patiño, responsable del negocio "El Niño Elegante" señaló que comprende la situación por la que se está pasando, que porque los cableados ya son muy viejos y ahorita hay mucha recarga de luz por los aires acondicionados, pero que CFE debe avisar que van a cambiar todo eso.

"La gente no sabe eso, creen que se corta por cortar, pero no. Hace falta que la CFE compre aparatos nuevos, hay demasiada gente y paga luz; deberían comprar equipo nuevo para estos problemas que hay, porque desde la semana pasada se fue tres veces; esta semana se ha ido dos", dijo.

Y argumentó: "Ellos siguen recibiendo, aunque gaste uno luz o no, como quiera la tienen que pagar, y si no vienen y la cortan inmediatamente, y eso no está bien".

La onda de calor inició desde la semana pasada, y la que va corriendo ha generado un alto consumo de energía, lo que ha colapsado el servicio.

Las altas temperaturas han generado problemas en todo el país y en la zona fronteriza hay pérdidas económicas por el cierre de negocios.

Van dos semanas de bajones de electricidad.

PLAN EMERGENTE

Roberto Cruz Hernández, secretario de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas (Fecanaco) dijo que de momento no tienen número exactos de las afectaciones, pero sí hay daños en las actividades económicas en la región, por lo que pidió a la CFE un programa emergente para atender el problema, ya que hay negocios que en ocasiones se quedan sin luz hasta por tres días.

"Muchos negocios se han quedado sin energía eléctrica y esto les ha impedido continuar con sus operaciones regulares, además de que aquellos comercios que venden productos perecederos han tenido el problema de que se les ha echado a perder el producto.

Y esto es lamentable, porque los tiempos en que se atienden las diferentes quejas de las fallas eléctricas están tardando demasiado y, pues son algunos negocios que por más de tres días se han quedado sin energía eléctrica y es urgente que la CFE implemente un programa emergente para poder atender esta situación, ya que actualmente la capacidad que tienen es insuficiente para atender tanto problemas de cortes que hay en nuestra ciudad", dijo.

