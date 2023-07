´Mandan jugadores, no el DT´: Nacho Calderón

GUADALAJARA, Jalisco

Ignacio Calderón hace una pausa y recuerda una época distinta en la Selección Nacional de México. Un tiempo en el que había mayor estabilidad en el banquillo de la Selección Mexicana de futbol.

Hoy, Nacho ´Cuate´ Calderón, dos veces mundialista por México (Inglaterra 1966 y México 70) aprecia que los jugadores son los que gobiernan en el vestidor y en la cancha y el técnico en turno es una figura decorativa, como considera que sucedió recientemente con Diego Cocca, luego de ser destituido al quedar en tercer lugar de la Nations League.

"Aquí lo que pasa es que yo veo que ya los que mandan son los jugadores, ya no el entrenador. Hay grupitos que ´me caes bien, entras; no me caes bien, te vamos a hacer a un lado´, y los entrenadores nomás están pintados. Hay muchas cosas, mucha política, mucho problema de vestidor y eso no debe ser, hay que pensar en el país, en México y en salir adelante.

En mis tiempos no había mucha destitución de entrenadores. Yo empecé con Nacho Trelles en 1964 yendo a la Olimpiada de Tokio. Fue mi primera intervención a nivel nacional defendiendo los colores de México.

Después me fui al Mundial de 1966 en Inglaterra, luego al Mundial del 70 y siempre fue Nacho Trelles; pero después llegó Raúl Cárdenas en el 70 y luego Javier de la Torre, pero siempre estaba Nacho Trelles y no había restricciones", dijo hoy el exportero de la Selección Mexicana, Nacho Calderón, en la apertura de la Unidad Deportiva que lleva el nombre de su abuelo, también llamado Ignacio Calderón, ubicada en la colonia Jardines de La Cruz.

Faltan formadores de porteros

El también exportero de las Chivas, de 1962 a 1964, Ignacio Calderón, no cuestionó la contratación de Óscar Whalley, quien nació en Zaragoza, España, pero de madre mexicana, por lo cual por ley tiene la nacionalidad mexicana.

Nacho Calderón, más que criticar el hecho de fichar a un portero de 29 años como Óscar Whalley, quien ha jugado toda su vida en clubes de Europa en lugar de darle la oportunidad a un canterano de las Chivas, señaló la falta de capacidad de los entrenadores de porteros.

"Yo siempre he considerado México una tierra de grandes porteros. Hay porteros muy buenos en toda la República. Y ahorita, si tú te pones a ver, el 50 por ciento de la Liga MX son porteros extranjeros. ¿Qué pasa? Y eso que hay entrenadores de porteros.

"Anteriormente no había entrenadores de porteros. Uno entrenaba líricamente y decía ´híjole, me está fallando aquí, tengo que entrenar aquí o necesito entrenar de este lado, pues a este lado´. Pero antes nadie te decía: tienes que caer así, tienes que salir así, tienes que colocarte así".