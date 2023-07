Atlas femenil renueva a Ibarra y Paola García

Atlas femenil renovó a la delantera Fabiola Ibarra por un año más.



La atacante, quien se integró al Atlas de la Liga MX Femenil desde el Apertura 2018, dijo sentirse feliz por permanecer un tiempo con las rojinegras, que a partir del Apertura 2023 serán dirigidas por Roberto Medina.

"Muy feliz, muy motivada porque Atlas siempre ha sido mi hogar. Estoy entusiasmada y con nuevos objetivos, voy a entregarlo todo. Significa mucho, en Atlas he vivido muchos momentos, en Atlas anoté mi primer gol como jugadora profesional en la Liga MX; lo que he vivido aquí no lo cambiaría por nada y estoy muy contenta de seguir perteneciendo al club".

Fabiola Ibarra se convirtió en el Clausura 2019 en la primera campeona de goleo del club Atlas al registrar 7 goles en aquella temporada. Después le seguiría Alison González, quien actualmente juega para el América.

Otra jugadora que también renovó con Atlas es Paola García, pero ella por dos años.