Asume Andrés Arredondo la dirección de la clínica

Andrés Arredondo Mijares es el nuevo encargado de despacho de la Dirección de la clínica del ISSSTE Reynosa, que inició funciones en este mes de enero.

Juan Héctor Briseño González dejó el cargo al renunciar a su puesto, por lo que al cumplir con el perfil fue designado Arredondo Mijares, quien era subdirector médico.

"Por protocolos se queda el subdirector médico como encargado de despacho de la dirección en lo que llega un nuevo director, el cual sea acorde al puesto y pueda cumplir con el perfil correspondiente para que esté ahí; mientras, al cargo que se me está realizando, poder apoyar y hacer todo lo correspondiente de mi parte para llevar bien a cabo la atención a la salud del derechohabiente", dijo en entrevista.

Explicó que uno de los cambios que se pretenden, del cual ya se ha hablado en las juntas de cuerpo de gobierno, es la agilización para la consulta de los pacientes: evitar que las consultas vayan más allá de los 7 días -cuando son de primera vez- y apoyar al derechohabiente en la información correspondiente.

"Que todos podamos dar una atención adecuada, aunque no sean nuestras áreas, no sea nuestro turno o que no estemos laborando, pero sí poder contestar al estar aquí cualquier pregunta que nos haga el derechohabiente, responder de la manera más adecuada y poderle dar la información, porque en ocasiones no es uno el que tiene que hacer cierto procedimiento o cierta atención, pero guiarlos y enfocarlos hacia dónde deben ser enviados", expresó.

"Con el apoyo que se está dando por parte de la administración de la delegación, se pretende reabrir por completo el área de Pediatría, pues ya se han hecho muchas mejoras, a pesar de lo irregular que dejaron la primera remodelación inconclusa para llevar a cabo la atención pediátrica", dijo.