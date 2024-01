Construirán otro hospital ISSSTE en Reynosa

En este 2024 se presentará un proyecto a la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal para construir un nuevo hospital del ISSSTE en Reynosa, por lo que ya se realizan las gestiones para conseguir un terreno.

Raúl Velázquez, representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tamaulipas, en su visita a esta ciudad, en exclusiva para el Mañana de Reynosa comentó que se han realizado cambios y se avanza en el mejoramiento de la clínica local.

Este miércoles acudió a supervisar y señaló que se ya se colocaron aires acondicionados, se impermeabilizó, se hizo mantenimiento del área de Pediatría -aunque la obra sigue en litigio desde hace años-, pero que se trata de mantenerla para que en un futuro pueda operar; incluso ya se cuenta con parte del equipamiento y mobiliario, así como también se hizo reparación en los sanitarios, redes hidrosanitarias, se cambió el cableado eléctrico, equipamiento, computadoras, equipo de rayos X, y un mastógrafo que tiene un costo de más de 8 millones de pesos, entre otros.

"Supimos de un área que estuvo inhabilitada por muchos años, como el área de Pediatría; aproximadamente estuvo deshabilitada por siete años. Casi media ala del hospital se rehabilitó gracias a ese esfuerzo, ese apoyo que vino de nivel central y la adecuada utilización de los recursos. Estamos, ahorita, trabajando muy bien, hemos aumentado mucho nuestra calidad de atención al derechohabiente, hemos reducido sustancialmente las quejas tanto de la derechohabiencia como de todo el personal, porque era un ambiente muy tenso, porque no estaba en las condiciones adecuadas para que ellos trabajaran y, obviamente, si no tenían las condiciones para ellos trabajar, el servicio era deficiente", dijo.

TAMBIÉN EN NUEVO LAREDO Y VICTORIA

El funcionario federal señaló que se tiene, además, un proyecto para construir nuevos hospitales del ISSSTE en Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria, para atender de forma completa a los derechohabientes en Tamaulipas o, en su caso, rehabilitar a fondo el que se tiene.

"Traemos un proyecto en mente para este año gracias al Presidente AMLO y a nuestro gobernador de Tamaulipas, AVA, que se ha enfocado en ayudar al ISSSTE; se prevé que para este año podamos presentar un proyecto a la Secretaría de Hacienda, donde podamos construir un nuevo hospital del ISSSTE en Reynosa. Andamos en pláticas, en gestiones para conseguir un terreno que sea viable para construir dicho hospital", expresó.

La idea es rehabilitar de forma completa la clínica del ISSSTE en Reynosa o, en su caso, hacer un nuevo.

"Un mantenimiento ya mayor, eso lo hacen la Ciudad de México; se está proyectando que este hospital entre para este año", recalcó.

Al realizar un recorrido para supervisar los avances que se han realizado en la clínica, invitó a los derechohabientes a confiar en la institución, porque han estado trabajando para mejorar el

servicio. "Que vengan, que todo eso ya cambió; decían que el ISSSTE no tenía medicamentos, orgullosamente les puedo decir que somos la cuarta representación a nivel nacional en abasto de medicamentos; ahorita estamos manejando un 97% de abasto de medicamentos, que es prácticamente el 100% de lo que tiene México".

, nuestro objetivo es que sea totalmente funcional, productivo y que las citas, los medicamentos, que todo se entregue a tiempo y que no se retrase, que no haya filas cuando se despachen medicamentos, que no haya retraso en cuanto a las citas, que no se prolonguen por tanto tiempo, todo eso lo estamos verificando día a día", recalcó.

Explicó que hay equipos pendientes por entregar, pero que se avanza en los procedimientos, pero el objetivo es sacar adelante el rezago que se tenía de años.