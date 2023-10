Usan redes para acosar

Las redes sociales son un vínculo para generar más violencia escolar, por lo que es importante que los padres de familia y maestros trabajen para tratar de raíz el problema¨. Astrid Zapata / psicóloga

Los retos que se hacen virales en las redes sociales son un vínculo para generar más violencia escolar, por lo que es importante que los padres de familia y maestros trabajen para tratar de raíz tanto a las víctimas como a los menores que son violentadores.

Astrid Zapata, psicóloga, comentó que un juego nunca puede ser algo dañino, en sí es algo positivo que disfrutan ambos y benéfico para todos, por lo que ni se puede disfrazar la palabra juego con una connotación de violencia.

"En la actualidad podemos ver hasta en redes sociales en los centros educativos que hacen aparentemente un juego, como que vamos a jugar a que te presione aquí el cuello, hasta el grado de que casi te desmayas; y tipo retos, esa es otra forma disfrazada de violencia, que nosotros le tenemos que ayudar socializar a los más jóvenes, esto no es un juego, esto es una forma de ser violento, pero voy a disfrazar esa violencia con que es un reto y que a ver cuánto aguantas", dijo.

Y agregó: "Como vemos en las escuelas, que hasta otros chicos empiezan a grabarlos, se empiezan a reír y eso es una forma de alentar más violencia; yo creo que eso es importante también para los demás jóvenes, que aprendan a parar, a observar que esto no es un juego lo que está ocurriendo; están agrediendo a mi compañero, porque él no hacer nada también te vuelve parte del problema".

Señaló que hay signos de alerta ante el acoso escolar: los menores o los jóvenes empiezan a tener devaluación en falta de autoestima, ya no quieren ir a la escuela, el rendimiento escolar empieza a verse disminuido, ya no tienen tanto interés, ya no disfrutan tanto, se aíslan un poco, tienen temores irracionales, como a la oscuridad, empiezan a tener pesadillas, empiezan a presentar ansiedad, se muerden las uñas o, si están muy pequeños en etapas tanto preescolar o primaria, empiezan a tener retrocesos, por ejemplo, en contener la orina.

"Empiezan a sentirse cada vez más tristes; en la noche no pueden dormir, que son síntomas o duermen mucho, llegan a la escuela y se la pasan dormidos y si no sabemos que esto puede ser un síntoma tanto de depresión como de otras características o de otras tipo de enfermedades vamos a creer que es bien quieto, se la pasa, no sale, aquí en la casa está bien, no anda en la calle, pero no sabemos qué es lo que está ocurriendo en la escuela, por lo cual está teniendo esa conducta porque se la pasa gran parte de la tarde dormido, tal vez para evitar cualquier situación o porque se está sintiendo de manera muy triste y es parte de estos síntomas", dijo.

En el caso de los menores violentadores, muchas veces son modelos que van viendo dentro de la familia donde hay insultos, violencia intrafamiliar entre padres o a los hijos, descuido y abandono.

"Tienen dificultades para seguir reglas, vas a tener que llegar a esta hora, vas a hacer eso y siempre tratan de romper o desafiar, discuten, ¿por qué lo tengo que hacer así?, no me parece, o evaden, se escapan con tal de evadir una situación particular o una regla que le están poniendo dentro del entorno escolar o del hogar", expresó.

SE DEBE ENSEÑAR A SOLUCIONAR PROBLEMAS

La psicóloga señaló que los padres de familia deben enseñar a sus hijos habilidades de la comunicación asertiva, mostrar cómo pueden solucionar los problemas, no solamente evadirlos o atacar y, en casos de violencia extrema, pedir ayuda inmediatamente.

"Lo primero yo creo es acercarnos con él y comenzar a escucharlo, porque como decíamos hace ratito, si lo vamos a querer disciplinar con más golpes le estamos modelando que la forma de solucionar los problemas es a través de golpes y eso es lo que causa es duda; me está moldeando y lo está aprendiendo y lo está replicando, y es cortar ese circuito y primero escuchar por qué lo hace, qué está ocurriendo, qué está queriendo obtener. Muchas veces los jóvenes buscan atención, buscan aprobación, buscan aceptación, buscan cariño, buscan un círculo de personas que estén alrededor a costa de lo que sea, no lo hacen de una manera intencional", recalcó.

Explicó que es importante reforzar los elogios como una herramienta muy eficaz para ir incrementando una mejor conducta y siempre mantener un diálogo con los menores y jóvenes para atender a tiempo.

Señaló que es mejor que desde pequeños se modifiquen las conductas con ayuda de profesionales, porque luego en su vida adulta tienen problemas en el trabajo y en su entorno social.