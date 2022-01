Lo hizo por su mamá

"Mi propósito siempre fue encontrar a mi mamá, ser famoso para que mi mamá me encontrara", comentó Nicky Jam en entrevista.

Después de años de buscarla y no encontrarla, Nicky parecía haberse dado por vencido en su búsqueda y confesó que "espero sentado" el día en que ella llegara.

No obstante, uno de sus guardaespaldas le dijo que una señora lo estaba buscando con tanta insistencia y le repetía que era su madre. "Se me hizo un nudo en la garganta, se me erizó la piel", recordó el cantante en ese entonces cuando terminó un concierto en República Dominicana.

"Cuando la vi dije que sí, es ella. La abracé y dije ´lo hice´, mi logro más grande", finalizó Nicky Jam quien se encontró con ella.