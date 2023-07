Un "Lunes de Tuca" estrambótico en este inicio del Apertura 2023

El estado anímico de Ricardo Ferretti aún es un azar, pero esa sonrisa que se asoma del bigote no falla.

El que perdiera el sábado en el estadio Jalisco 2-0 ante Atlas, fue un duro golpe anímico y se vio reflejado después del partido.

Este lunes, Tuca lució un semblante diferente. De gris cambió a azul celeste. De serio a divertido. Si bien, la atmósfera no es de alegría, espera con el paso de las jornadas y teniendo un equipo completo, pueda dar mejores resultados.

Ferretti mostró el mismo semblante. Como cada lunes, el estratega sale a conferencia, en ocasiones es directo, cuenta chistes y en otras anécdotas.

Este día, en cada respuesta fue conciso, claro y algo cómico. Cuando se le cuestionaba sobre el desempeño de Sebastián Jurado, la falta de un delantero o la falta de Jesús Corona, Rafael Baca y Cata Domínguez, esquivaba las preguntas. Ya que él no le gusta hablar de manera individual.

Con frases como: "No vine a entrenar a la Sub-20 o a la Sub-18", "No me gusta individualizar", "Déjame dormir tranquilo todavía", "(Messi) Tampoco es un monstruo de siete cabezas" o "Ganar la Copa Oro para tranquilizar la prensa, al aficionado", fue como guió la rueda de prensa.

Así de raro se vivió el "Lunes del Tuca" en la Noria. Un ambiente estrambótico. Un principio de semana que no sabe, sin el show de Ricardo Ferretti.